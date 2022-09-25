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Международная ассоциация бокса утвердила в должности президента россиянина

25 сентября, 2022 воскресенье
14:42
Спорт

Международная ассоциация бокса отказалась назначать новые выборы и утвердила россиянина Умара Кремлева на посту президента организации

Об этом сообщает официальный сайт IBA .

На внеочередном конгрессе ассоциации в Ереване (Армения) против проведения новых выборов президента проголосовали 106 делегатов, за – 36, еще четверо воздержались. Таким образом, Умара Кремлева утвердили в должности руководителя IBA.

Ранее 24 сентября IBA приостановила деятельность Федерации бокса Украины, поскольку считает президентом организации Владимира Продивуса, а не Кирилла Шевченко, признанного руководителем министерства юстиции Украины. После этого Украина была лишена права голоса на конгрессе.

14 мая Умара Кремлева избрали на пост президента IBA на безальтернативной основе на конгрессе IBA в Стамбуле (Турция).

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