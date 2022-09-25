Об этом сообщает официальный сайт IBA .

На внеочередном конгрессе ассоциации в Ереване (Армения) против проведения новых выборов президента проголосовали 106 делегатов, за – 36, еще четверо воздержались. Таким образом, Умара Кремлева утвердили в должности руководителя IBA.

Ранее 24 сентября IBA приостановила деятельность Федерации бокса Украины, поскольку считает президентом организации Владимира Продивуса, а не Кирилла Шевченко, признанного руководителем министерства юстиции Украины. После этого Украина была лишена права голоса на конгрессе.

14 мая Умара Кремлева избрали на пост президента IBA на безальтернативной основе на конгрессе IBA в Стамбуле (Турция).

4 марта IBA отстранила боксеров из России и Беларуси от международных турниров.

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