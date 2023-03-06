Об этом пишет Bild .

По информации Bild, между Зеленским и Залужным возникла дискуссия относительно Бахмута, поскольку у президента Украины и главнокомандующего ВСУ были разные взгляды на то, как должны действовать военные в городе Донецкой области, где сейчас разворачиваются самые ожесточенные бои на фронте.

По словам нескольких источников Bild в политическом руководстве Украины, Залужный еще несколько недель назад якобы рекомендовал подумать о выходе из Бахмута из тактических соображений.

Другой неназванный украинский чиновник сказал Bild, что решение остаться в Бахмуте было верным. Он пояснил, что там российской армии был нанесен серьезный ущерб как в личном, так и в материальном плане, в частности, было уничтожено немало танков и бронетехники.

Bild утверждает, что мнение Залужного якобы разделяет большинство солдат, обороняющих Бахмут.

Другой неназванный украинский военный советник предупредил, что Бахмут может превратиться в ловушку для украинских военных.

"В начале Бахмут был ловушкой для россиян, теперь он стал ловушкой для нас. Убиваем их в соотношении 1:7 – это единственная военная причина продолжать удерживать Бахмут. Но войска должны были быть выведены три недели назад, когда россияне взяли Красную Гору", - сказал он.