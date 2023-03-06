Между Зеленским и Залужным возникли разногласия о целесообразности дальнейшего удерживания Бахмута, - Bild
По данным Bild, у президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного разные взгляды относительно битвы за Бахмут на Донетчине
Об этом пишет Bild .
По информации Bild, между Зеленским и Залужным возникла дискуссия относительно Бахмута, поскольку у президента Украины и главнокомандующего ВСУ были разные взгляды на то, как должны действовать военные в городе Донецкой области, где сейчас разворачиваются самые ожесточенные бои на фронте.
По словам нескольких источников Bild в политическом руководстве Украины, Залужный еще несколько недель назад якобы рекомендовал подумать о выходе из Бахмута из тактических соображений.
Другой неназванный украинский чиновник сказал Bild, что решение остаться в Бахмуте было верным. Он пояснил, что там российской армии был нанесен серьезный ущерб как в личном, так и в материальном плане, в частности, было уничтожено немало танков и бронетехники.
Bild утверждает, что мнение Залужного якобы разделяет большинство солдат, обороняющих Бахмут.
Другой неназванный украинский военный советник предупредил, что Бахмут может превратиться в ловушку для украинских военных.
"В начале Бахмут был ловушкой для россиян, теперь он стал ловушкой для нас. Убиваем их в соотношении 1:7 – это единственная военная причина продолжать удерживать Бахмут. Но войска должны были быть выведены три недели назад, когда россияне взяли Красную Гору", - сказал он.
- 6 марта директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил , что Бахмут обеспечил уничтожение значительного количества личного состава армии РФ.
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