Между Украиной и Великобританией накопилось много вопросов для решения, несмотря на частые визиты Джонсона, - посол Пристайко
Первый визит новой премьер-министра Великобритании Лиз Трасс именно в Киев имел бы большое практическое значение, потому что накопилось много вопросов
Об этом в эфире Еспресо сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
"Вы знаете, что Лиз Трасс обещала и позвонила Зеленскому как первому лидеру в должности. Вы также знаете, что она обещала совершить первый визит в Украину. К сожалению, смерть королевы внесла определенные изменения в ее планы. Мы активно работали над реализацией этого плана. ", – рассказал он.
Пристайко назвал символичным возможный первый заграничный визит Трасс именно в Киев
"Мы также видим большое практическое значение от того, что новый премьер был бы в Украине со своим первым визитом. Накопилось много вопросов, которые нужно решить несмотря на то, что в течение войны Борис Джонсон - единственный человек, который так много приезжал в Киев - трижды за последние полгода", - подытожил посол.
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