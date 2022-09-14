Об этом в эфире Еспресо сказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Вы знаете, что Лиз Трасс обещала и позвонила Зеленскому как первому лидеру в должности. Вы также знаете, что она обещала совершить первый визит в Украину. К сожалению, смерть королевы внесла определенные изменения в ее планы. Мы активно работали над реализацией этого плана. ", – рассказал он.

Пристайко назвал символичным возможный первый заграничный визит Трасс именно в Киев

"Мы также видим большое практическое значение от того, что новый премьер был бы в Украине со своим первым визитом. Накопилось много вопросов, которые нужно решить несмотря на то, что в течение войны Борис Джонсон - единственный человек, который так много приезжал в Киев - трижды за последние полгода", - подытожил посол.