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Между Украиной и Польшей происходит friendly fire: политолог Магда прокомментировал последние споры между странами

7 августа, 2023 понедельник
16:16
Мир

В Польше в октябре состоятся парламентские выборы и факторы, связанные с Украиной, будут активно использоваться местными политиками

Об этом в эфире Еспресо заявил политолог Евгений Магда.

"У нас с Польшей наблюдается то, что военные называют friendly fire (дружеский огонь). В Польше приближаются парламентские выборы – они пройдут в середине октября. Цена этих выборов очень высока и украинское зерно – один из факторов этих выборов. Поэтому рассчитывать на уступки правительства Моравецкого в этом вопросе не стоит. Он думает не только о предстоящих парламентских выборах, но и о президентских - может ли он стать кандидатом от партии "Право и справедливость". Есть еще фактор Волынской трагедии, который будут активно использовать польские политики", - сказал он.

По мнению Магды, таких факторов много.

"Польша входит в выборы, у нас они неизвестно когда. Несмотря на это, у нас умудрились вызвать посла Польши Бартоша Цихоцкого 1 августа - в годовщину Варшавского восстания. День, который в Польше очень чтят - потому что это один из символов борьбы за независимость. Считаю, что Украина выписала послу путевку в большую польскую политику после завершения его пребывания в должности посла, что я могу прогнозировать с достаточно высокой уверенностью. Лучше бы мы искали возможности, чтобы наших военных пригласили 15 августа на День Польского Войска принять участие в параде. Он будет самым масштабным с 1989 года. Это был бы сильный шаг и позиция союзников, а не говорить, что мы будем после войны конкурентами с Польшей", - подытожил политолог.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Это было связано с тем, что польские аграрии возмущены, что из-за неконтролируемого притока украинского зерна в Польшу обрушились цены на их продукцию. Местные фермеры утверждают, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадает на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля страна утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других продуктов питания в Польшу.

В апреле Болгария, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В конце мая стало известно, что четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений импорта зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.

Польша и Словакия заявили, что будут добиваться продления запрета на импорт зерна из Украины до конца года. Эмбарго действует до середины сентября.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий 19 июля заявил, что Польша и еще 4 страны ЕС не будут открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, если тогда истечет срок моратория Еврокомиссии на импорт украинского зерна.

3 августа министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус сказал, что страна закроет границу для украинского зерна после 15 сентября.

1 августа посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за заявлений руководителя офиса по вопросам международной политики в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача.

В интервью польским СМИ Пшидач отметил, что Украина получила действительно большую поддержку от Польши и ей "следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы". Соответствующие высказывания польского чиновника прозвучали в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий резко осудил решение Киева вызвать польского посла в Министерство иностранных дел из-за высказываний Пшидача. В ответ Польша объявила о вызове посла Украины Василия Зварыча. Также польский МИД подчеркнул стремление Варшавы к хорошим отношениям с Украиной.

Украина
Польша
вибори
зерно
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