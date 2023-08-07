Об этом в эфире Еспресо заявил политолог Евгений Магда.

"У нас с Польшей наблюдается то, что военные называют friendly fire (дружеский огонь). В Польше приближаются парламентские выборы – они пройдут в середине октября. Цена этих выборов очень высока и украинское зерно – один из факторов этих выборов. Поэтому рассчитывать на уступки правительства Моравецкого в этом вопросе не стоит. Он думает не только о предстоящих парламентских выборах, но и о президентских - может ли он стать кандидатом от партии "Право и справедливость". Есть еще фактор Волынской трагедии, который будут активно использовать польские политики", - сказал он.

По мнению Магды, таких факторов много.

"Польша входит в выборы, у нас они неизвестно когда. Несмотря на это, у нас умудрились вызвать посла Польши Бартоша Цихоцкого 1 августа - в годовщину Варшавского восстания. День, который в Польше очень чтят - потому что это один из символов борьбы за независимость. Считаю, что Украина выписала послу путевку в большую польскую политику после завершения его пребывания в должности посла, что я могу прогнозировать с достаточно высокой уверенностью. Лучше бы мы искали возможности, чтобы наших военных пригласили 15 августа на День Польского Войска принять участие в параде. Он будет самым масштабным с 1989 года. Это был бы сильный шаг и позиция союзников, а не говорить, что мы будем после войны конкурентами с Польшей", - подытожил политолог.