Между Украиной и Молдовой собираются восстановить железнодорожное сообщение
Осенью между Украиной и Молдовой планируют возобновить железнодорожное сообщение
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Молдовы.
С осени возобновится движение поездов для грузовых перевозок на участке железной дороги Березино – Бессарабка.
"Маршрут грузовых поездов на железнодорожном участке Березино (Украина) – Бессарабка (Молдова) будет открыт этой осенью, согласно меморандуму о взаимопонимании между Министерством инфраструктуры и регионального развития Молдовы и Министерством инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.
Через этот отрезок железнодорожного пути Украина сможет экспортировать товары в Республику Молдову и страны ЕС.
25 февраля сообщалось, что между Украиной и Молдовой временно прекращается железнодорожное сообщение.
- Чешский перевозчик RegioJet от 11 июня запустил регулярное железнодорожное сообщение между Прагой, Львовом и Киевом .
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