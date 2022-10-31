Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Россия сейчас находится в состоянии цугцванга. Сейчас из наших портов вышло более десятка судов с украинским зерном. Ударить по этим судам для России означало бы де-факто объявить войну Турции, поскольку эти корабли идут под турецким присмотром. Во-вторых, для всего мира будет понятно, что это является обычным нападением на гражданские суда, что похоже на пиратство", - пояснил Шлинчак.

Политолог отметил, что выход РФ из зернового соглашения может спровоцировать конфликт с Турцией.

Соответственно, если Россия не ударит по этим судам, то продемонстрирует свою слабость. Именно поэтому они сейчас пытаются выйти из этой ситуации с наименьшими потерями и уже начали заявлять, что по зерновому коридору доставлялись дроны, выпущенные по военным кораблям в Севастополе. Все эти заявления направлены только на внутреннего потребителя, однако для Украины ничего не меняется. Мы выполняем свою часть соглашения. Если Россия выходит из этого соглашения, то будет иметь дело с Турцией. Соответственно, это также будет способствовать тому, что конфликт между Турцией и РФ может разгореться на ровном месте", - добавил он.

29 октября Россия объявила об "остановке" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна через Черное море.

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