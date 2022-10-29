Между Россией и Китаем в Центральной Азии растет напряжение, - дипломат Мэтью Брайза
Мэтью Брайза, дипломат и экс-советник госсекретаря США, отметил, что Китай не помог России с восточно-западным транзитом и направил большую часть своей торговли в Центральную Азию и через нее
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
"Из встречи в Узбекистане, которая состоялась несколько недель назад, стало ясно, что ни Си Цзиньпин, ни Моди не собираются оказывать поддержку России в ее войне с Украиной. Они фактически четко дали понять, что не одобряют действия России. И если бы Путин применил ядерную оружие, вы бы увидели конкретное сопротивление Китая. К тому же между Россией и Китаем в Центральной Азии растет напряжение.Китай не вмешался и не помог России с восточно-западным транзитом в рамках инициативы "Один пояс - один путь", а остальные страны мира решили не использовать транзит и маршруты через Россию. Пекин не вмешивался и не нарушал санкций наложенных на Россию. Китай же направляет большую часть своей торговли в Центральную Азию и через нее", - прокомментировал дипломат.
Мэтью Брайза отметил, что Си Цзиньпин действительно нарушил баланс в китайской политике и консолидировал власть, приблизившись к уровню Мао Цзэдуна. Он также унизил своего предшественника Ху Цзиньтао, выведя его с партийного съезда Китая. Это была демонстрация большой политической силы Си Цзиньпина.
"Си не нужна Россия, которая является младшим партнером в любом партнерстве с Китаем. Незадолго до вторжения РФ были разговоры о партнерстве без ограничений, но ограничения явно существуют. Наиболее очевидно то, что Китай не нарушает наложенных на Россию санкций", - заметил Брайза.
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- 27 октября лидер Китая Си Цзиньпин заявил о готовности работать с Соединенными Штатами, чтобы найти способ наладить связи обеих сторон.
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