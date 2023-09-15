Между польским эмбарго и российскими атаками на порты: что будет с экспортом украинского зерна

15 сентября Европейская комиссия решила не продлевать эмбарго на импорт зерна из Украины в Польшу, Румынию, Венгрию, Болгарию и Словакию. До 18 сентября Украина должна представить план мер по контролю за экспортом четырех групп товаров, чтобы предотвратить какое-либо искажение рынка в этих странах. Согласится ли Польша разблокировать экспорт по требованию Еврокомиссии и может ли сухопутный коридор частично компенсировать потери от прекращения так называемого зернового коридора?

В материале "Эспрессо" подробнее о том:

Почему Польша настаивает на запрещении импорта из Украины

Может ли Украина обжаловать решение Польши

Есть ли альтернатива экспорту через порты

Кто виноват в падении цен на зерно на мировом рынке

Почему Польша настаивает на запрещении импорта из Украины

12 сентября правительство Польши приняло резолюцию, в которой призвало Еврокомиссию запретить импорт пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса до конца года. Если Еврокомиссия не введет этот запрет, Польша примет его на национальном уровне. 15 сентября премьер-министр страны Матеуш Моравецкий подтвердил введение запрета на импорт из Украины вопреки решению Еврокомиссии.

"Несмотря на отсутствие согласия со стороны Еврокомиссии, говорю я всем фермерам по всей Польше, мы продолжим запрет на импорт украинского зерна. Мы не будем слушать Берлин или фон дер Ляен, Туска или Вебера. Мы это сделаем, потому что это в интересах польского фермера", – заявил Моравецкий.

Руководитель Ассоциации украинского агарного экспорта Дмитрий Крошко убежден, что в Польше политическая логика победила экономическую, поскольку в целом для экономики увеличение импорта из Украины в целом выгодно.

"Импорт и транзит зерна из Украины это позволил польским логистическим компаниям, польским портам чрезвычайно увеличить свои доходы. Что касается фермеров, то если у них и были какие-то потери из-за снижения цен, то их перекрыли миллионные субсидии от ЕС. Но для польских политиков это репутационный вопрос. Как говорят, чтобы решить проблему, нужно ее сначала создать. Защита польского рынка от дешевых продуктов из Украины - попурярная тема перед выборами, - говорит Дмитрий Крошко в комментарии "Эспрессо". - Более того, теперь политики хотят запретить также импорт малины и меда из Украины. При этом забывают, что у них действительно высокий объем импорта этих товаров из Украины, потому что они их перерабатывают (замораживают, расфасовывают) и экспортируют дальше в ЕС".

Фото: Reuters

Тем временем Андрей Купченко, эксперт FAO по вопросам зерновых и масличных культур и аналитик "АПК-Информ" не соглашается с заявлениями польских политиков о дешевом украинском зерне, которое зальет их рынок. Если в прошлом году украинское зерно и было дешевле польского, то в этом году через дорогую доставку его цена существенно возросла.

"Я бы не сказал, что украинское зерно дешевле польского. Да, если сравнивать цену на зерно в Украине, и в Польше, – у нас они значительно ниже. Но из-за дорогой логистики украинское зерно в Польше стоит примерно столько же, сколько и польское. На самом деле нам важно, чтобы был нормальный транзит через Польшу и другие страны-соседи. Если же говорить непосредственно об импорте, который оседает в этих странах, то его немного. На самом деле сказать точно, сколько зерна было импортировано в Польшу и оно там осталось, сложно сказать, потому что это отношения непосредственно бизнес-биснес. И может быть, что декларируют одно, а на самом деле по-другому".

Свидетельством того, что польские компании, импортировавшие украинское зерно, а затем перепродаваемые дальше, является статистика экспорта Польши за 2022-23 год. По данным заместителя председателя Национального центра поддержки сельского хозяйства Марцина Вроньски, в сезоне 2022/2023 Польша экспортировала рекордные 11,7 млн ​​тонн зерна, что на 46% больше чем в предыдущем сезоне. В целом объем экспорта пшеницы вырос почти вдвое, а кукурузы – на 34%. Очевидно, что такой рекордный рост экспорта произошел в том числе и за счет украинского зерна, которое польские перекупщики перепродают на другие рынки.

Есть ли у Украины шансы обжаловать запрет в арбитраже ВТО

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что в случае введения Польшей запрета на импорт Украина будет обжаловать его в арбитраже ВТО.

"Мы не собирались и не намерены вредить польским фермерам. Мы очень ценим поддержку от польского народа и польских семей! Но в случае нарушения торгового права в интересах предвыборного политического популизма Украина будет вынуждена обратиться в арбитраж ВТО по поводу компенсации ущерба за нарушение норм ГАТТ", – написал он в X (бывший twitter).

"Если Польша вводит в одностороннем порядке ограничения на импорт украинского зерна, она нарушает условия ВТО. Следовательно, Украина имеет полное право обжаловать ее решение в ВТО. К тому же имеет все шансы выиграть это обжалование", - говорит Дмитрий Крошка. По его словам, если весной украинское правительство достаточно сдержанно и безэмоционально реагировало на эмбарго, то теперь настроены более категорично.

"Эмбарго весной и летом не было таким критическим, потому что завершался сезон экспорта сельскохозяйственной продукции. К тому же действовал зерновой коридор. Даже летом, когда основной экспорт происходил через Дунайские порты, это не было супер критически. Но со сбором нового урожая потребность в увеличении возможностей для экспорта возросла. Сейчас ситуация критическая, поэтому украинские власти так категорически настроены", – говорит Дмитрий Крошка.

Фото: Министерство инфраструктуры Украины

Есть ли альтернатива экспорту через порты

Украинская зерновая ассоциация вновь обновила оценку потенциального урожая 2023 года, увеличив ее еще на 3,7 млн ​​т – до 80,5 млн т зерновых и масличных. Это даже больше, чем было в 2022 году (тогда по оценке УЗА собрали 73,8 млн т зерновых и масличных).

"Увеличение прогноза урожая этого года вызвано благоприятными погодными условиями и лучшей урожайностью культур, чем ожидалось, хотя засеяно меньше по сравнению с прошлым годом почти на два млн га", - говорят в УЗА.

В сезоне 2023/2024 экспорт потенциально может составить почти 49 млн т, что примерно на 9 млн меньше, чем в прошлом. Однако такого объема экспорта Украина сможет достичь только в том случае, если сможет экспортировать через свои черноморские порты, а также при улучшении и удешевлении логистики альтернативных маршрутов, в том числе и Дунайского пути.

"Мир уже убедился, что экспорт зерна через украинские порты и обеспечение безопасности мореплавания в Черном море - это единственный путь быстро и эффективно поставлять украинское зерно в страны, которые в нем крайне нуждаются", - говорят в УЗА.

Впрочем, пока Украина не может экспортировать зерно через порты Одессы, основным путем являются Дунайские порты, через которые зерно идет в румынский порт Констанца, где его перегружают на крупнотоннажные суда и экспортируют в страны Азии и Африки. При высокой воде, через Дунай Украина может переправлять 2 – 2,5 млн тонн в месяц. Однако из-за регулярных атак российских ракет и беспилотников на Дунайские порты, сохранить такой уровень крайне трудно.

"Для Украины сейчас критически важно для нас сохранить экспорт через Дунайские порты. Если обстрелы продолжатся и невозможно будет экспортировать через Дунай – это будет большая проблема. Транзит через сухопутные коридоры, хоть и с определенными трудностями (накопление вагонов и проблемы с передачей вагонов) но движется. Однако экспорта через порты не будет - это будет критически не только для Украины, но и для мирового рынка".

Кто на самом деле виноват в падении цен на зерно в мире

В целом, через все сухопутные коридоры Украина экспортирует в среднем один миллион тонн в месяц. Даже с разблокировкой импорта в страны-соседи эту цифру вряд ли удастся существенно увеличить из-за ограниченной пропускной способности пунктов пропуска на границах и дефицита вагонов.Румынский порт Констанца после остановки работы зерновой инициативы стал основными воротами украинского экспорта. Однако экспортерам приходится платить более высокие тарифы за перевалку украинского зерна, чем за румынское. Об этом рассказал директор Comvex Дэн Долгин (Румыния).

"После запрета импорта украинского зерна в пять стран ЕС большинство зерна проходило транзитом через Румынию. Это требовало от привлеченных сторон гарантирования, что продукт заехал и уехал с территории страны и не попал в четыре другие страны. Каждая транзакция, касающаяся украинского зерна, отслеживалась, и это добавило дополнительную работу с документацией", – рассказал Дэн Долгин.

По его словам, румынские фермеры недовольны финансовым состоянием, ведь цены на зерновые на мировых рынках низкие.

"Они пытаются переложить за это вину на кого-то, не обязательно на Украину. Проблема низких цен на рынках сейчас не только из-за Украины, это глобальная проблема. Россия фактически толкает цены вниз", – говорит он.

После выхода из зерновой сделки Россия рекордными темпами наращивает объемы экспорта зерна, в том числе на рынки, на которые традиционно шло украинское зерно. Причем часть этого зерна выращена на оккупированных территориях Украины. Так, в августе этого года Россия экспортировала 7,7 млн ​​т зерна. По данным Интерфакс, это рекордный показатель за последние семь лет.

Крупнейшим покупателем РФ стал Египет, за месяц купивший более 900 тыс. тонн. Ранее именно Египет являлся одним из ключевых импортеров украинской пшеницы. Разрушением украинских портов и блокады украинского экспорта РФ преследует две цели – устраняет конкурента на зерновом рынке и разрушает экономику Украины, которая в значительной степени зависит от экспорта продовольствия. Именно зерновые и масличные ныне являются основным источником валютной выручки Украины, если не учитывать финансовую помощь международных организаций.

Ну и третий момент – именно риски глобального продовольственного кризиса из-за обвала экспорта в Украину заставляет представителей ООН и других высокопоставленных европейских чиновников идти на переговоры с Россией. В частности, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уже заявил, что готов обсудить вопросы экспорта украинского зерна и возобновления Черноморской зерновой инициативы с президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Ранее немецкое издание Bild сообщило о тайном письме Гуттереша к Лаврову, в котором тот якобы предлагает возобновить зерновое соглашение в обмен на снятие части санкций. В частности, подключение одного из российских банков и SWIFT, а также помощь в возвращении замороженных российских активов.