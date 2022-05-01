Между Польшей и Литвой заработал новый газопровод мощностью 4 млрд куб. м в год
В воскресенье, 1 мая, заработал новый газопровод GIPL, обеспечивающий Польшу и Литву сжиженным газом
Об этом сообщает оператор газовых сетей Литвы Amber Grid.
Генеральный директор компании Нямунас Бикнюс заявил, что новый газопровод обеспечит доступ к сжиженному газу из плавучего терминала в Клайпеде, который Польша сможет также импортировать танкерами. Общая мощность терминала в Литве составляет 4 млрд куб. м в год. Из них Польша сможет использовать 1,9 млрд куб. м.
"Газопровод начал работать. Это особое событие в рамках достижения энергетической независимости не только наших стран, но и всего региона, включая Балтию и Финляндию. Газ сегодня транспортируется по нему в Польшу, однако в зависимости от потребностей может идти в обоих направлениях - и в Польшу, и в Литву из Польши. Надежная инфраструктура обеспечит возможность постоянного обмена природным газом", - сказал Бикнюс.
Благодаря новому газопроводу будут производиться поставки 230 тыс. куб. м газа в час в Польшу (2 млрд куб. м в год) и 217 тыс. куб. м в час в направлении Литвы (1,9 млрд куб. м в год).
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