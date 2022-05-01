Между Польшей и Литвой заработал новый газопровод мощностью 4 млрд куб. м в год

Об этом сообщает оператор газовых сетей Литвы Amber Grid.

Генеральный директор компании Нямунас Бикнюс заявил, что новый газопровод обеспечит доступ к сжиженному газу из плавучего терминала в Клайпеде, который Польша сможет также импортировать танкерами. Общая мощность терминала в Литве составляет 4 млрд куб. м в год. Из них Польша сможет использовать 1,9 млрд куб. м.

"Газопровод начал работать. Это особое событие в рамках достижения энергетической независимости не только наших стран, но и всего региона, включая Балтию и Финляндию. Газ сегодня транспортируется по нему в Польшу, однако в зависимости от потребностей может идти в обоих направлениях - и в Польшу, и в Литву из Польши. Надежная инфраструктура обеспечит возможность постоянного обмена природным газом", - сказал Бикнюс.

Благодаря новому газопроводу будут производиться поставки 230 тыс. куб. м газа в час в Польшу (2 млрд куб. м в год) и 217 тыс. куб. м в час в направлении Литвы (1,9 млрд куб. м в год).

26 апреля уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что страна не будет платить за российский газ рублями.

Вскоре после этого российский Газпром сообщил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставок газа с утра среды.

В Белом доме 27 апреля заявили, что после прекращения поставок природного газа из России, Польша может заменить его энергоносителями из стран Азии.

27 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал прекращение снабжения российского газа непосредственной атакой Москвы на свою страну.

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