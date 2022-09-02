Между "паркетными генералами" Кремля вспыхнула война за статус нового путинского фаворита, - СНБО
Между министром обороны России Сергеем Шойгу и директором Росгвардии Виктором Золотовым идет настоящая война
Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны.
Аналитики СНБО считают, что "паркетные" российские генералы Шойгу и Золотов "воюют" за статус нового фаворита российского диктатора Владимира Путина.
В ЦПИ напомнили, что в СМИ появился доклад Золотова о войне РФ против Украины и "едва ли не ключевой роли Росгвардии в ее проведении".
"Такая смена действующих лиц очень показательна, поскольку до этого "генералом победы" в путинской войне был исключительно Шойгу", - считают аналитики.
Помимо этого в СМИ начала появляться информация об отстранении Шойгу от управления войной, из-за чего, как считают в СНБО, можно предположить, что между Шойгу и Золотовым существует конфликт за роль "руководителя войны" со всеми дивидендами, которые предоставляет такой статус.
"Новым витком конфликта станет смена высшего руководящего состава, непосредственно руководящего войсками РФ на поле боя. И смена не станет неожиданностью, ведь о некомпетентности Кужугетовича (Шойгу, - ред.), даже не имеющего соответствующего военного образования, уже можно слагать легенды" , – прогнозируют в Центре противодействия дезинформации.
- 29 августа эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Еспресо заяви, что Шойгу мог стать первой жертвой закручивания гаек в РФ.
- В тот же день британская разведка узнала, как наказали Шойгу за неудачи в войне с Украиной.
- 26 августа британская разведка назвала причиной остановки наступления в Украине недостаточную эффективность российской армии.
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