Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны.

Аналитики СНБО считают, что "паркетные" российские генералы Шойгу и Золотов "воюют" за статус нового фаворита российского диктатора Владимира Путина.

В ЦПИ напомнили, что в СМИ появился доклад Золотова о войне РФ против Украины и "едва ли не ключевой роли Росгвардии в ее проведении".

"Такая смена действующих лиц очень показательна, поскольку до этого "генералом победы" в путинской войне был исключительно Шойгу", - считают аналитики.

Помимо этого в СМИ начала появляться информация об отстранении Шойгу от управления войной, из-за чего, как считают в СНБО, можно предположить, что между Шойгу и Золотовым существует конфликт за роль "руководителя войны" со всеми дивидендами, которые предоставляет такой статус.

"Новым витком конфликта станет смена высшего руководящего состава, непосредственно руководящего войсками РФ на поле боя. И смена не станет неожиданностью, ведь о некомпетентности Кужугетовича (Шойгу, - ред.), даже не имеющего соответствующего военного образования, уже можно слагать легенды" , – прогнозируют в Центре противодействия дезинформации.

29 августа эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Еспресо заяви, что Шойгу мог стать первой жертвой закручивания гаек в РФ.

В тот же день британская разведка узнала, как наказали Шойгу за неудачи в войне с Украиной.

26 августа британская разведка назвала причиной остановки наступления в Украине недостаточную эффективность российской армии.

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