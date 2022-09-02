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Главная война с Россией Между "паркетными генералами" Кремля вспыхнула война за статус нового путинского фаворита, - СНБО

Между "паркетными генералами" Кремля вспыхнула война за статус нового путинского фаворита, - СНБО

2 сентября, 2022 пятница
21:12
война с Россией путлер шойгу

Между министром обороны России Сергеем Шойгу и директором Росгвардии Виктором Золотовым идет настоящая война

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны.

Аналитики СНБО считают, что "паркетные" российские генералы Шойгу и Золотов "воюют" за статус нового фаворита российского диктатора Владимира Путина.

В ЦПИ напомнили, что в СМИ появился доклад Золотова о войне РФ против Украины и "едва ли не ключевой роли Росгвардии в ее проведении".

"Такая смена действующих лиц очень показательна, поскольку до этого "генералом победы" в путинской войне был исключительно Шойгу", - считают аналитики.

Помимо этого в СМИ начала появляться информация об отстранении Шойгу от управления войной, из-за чего, как считают в СНБО, можно предположить, что между Шойгу и Золотовым существует конфликт за роль "руководителя войны" со всеми дивидендами, которые предоставляет такой статус.

"Новым витком конфликта станет смена высшего руководящего состава, непосредственно руководящего войсками РФ на поле боя. И смена не станет неожиданностью, ведь о некомпетентности Кужугетовича (Шойгу, - ред.), даже не имеющего соответствующего военного образования, уже можно слагать легенды" , – прогнозируют в Центре противодействия дезинформации.

  • 29 августа эксперт Defense Express Иван Киричевский в эфире Еспресо заяви, что Шойгу мог стать первой жертвой закручивания гаек в РФ.
  • В тот же день британская разведка узнала, как наказали Шойгу за неудачи в войне с Украиной.
  • 26 августа британская разведка назвала причиной остановки наступления в Украине недостаточную эффективность российской армии.

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