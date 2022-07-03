Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ в телеграм.

"Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост, по которому россияне перегоняли поезда с оружием", – говорится в сообщении.

Взрыв, вероятно, раздался в оккупированном селе Любимовка, добавили в страткоме ВСУ.

Напомним, спецназ СБУ показал , как бьет врага с воздуха.