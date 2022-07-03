Между оккупированными Мелитополем и Токмаком взорвана стратегическая для россиян железная дорога
В оккупированном селе Любимовка подорван железнодорожный мост, по которому Россия перегоняла оружие
Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций ВСУ в телеграм.
"Между Мелитополем и Токмаком взорвали железнодорожный мост, по которому россияне перегоняли поезда с оружием", – говорится в сообщении.
Взрыв, вероятно, раздался в оккупированном селе Любимовка, добавили в страткоме ВСУ.
- Напомним, спецназ СБУ показал , как бьет врага с воздуха.
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