"Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы": ОПУ о ракетных ударах по регионам Украины 3 мая
В Офисе президента отреагировали на ракетные удары россиян по украинским городам 3 мая
Об этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк написал в твиттер.
"Сначала – антисемитские заявления Москвы, теперь – массированные ракетные удары по украинским городам. Львов, Виннитчина, Кировоградщина, Закарпатье", - отметил Подоляк.
По его словам, Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма.
"Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне", - написал он.
В свою очередь глава ОПУ Андрей Ермак считает, что таким образом Москва стремится остановить помощь Западу.
"Россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит", - заметил он.
Справка: ИГИЛ – непризнанное исламистское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления джихадизма.
- Вечером 3 мая российские войска нанесли ракетные удары по Львову, Арцизу на Одесщине, Закарпатью и по Кировоградщине.
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