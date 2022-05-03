"Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы": ОПУ о ракетных ударах по регионам Украины 3 мая

Об этом советник главы ОПУ Михаил Подоляк написал в твиттер.



"Сначала – антисемитские заявления Москвы, теперь – массированные ракетные удары по украинским городам. Львов, Виннитчина, Кировоградщина, Закарпатье", - отметил Подоляк.



По его словам, Россия должна быть признана государством – спонсором терроризма.



"Между Кремлем и ИГИЛ все меньше разницы даже на вербальном уровне", - написал он.



В свою очередь глава ОПУ Андрей Ермак считает, что таким образом Москва стремится остановить помощь Западу.



"Россия очень хочет ракетами остановить западную помощь, наше новое и мощное оружие. Но не остановит", - заметил он.



Справка: ИГИЛ – непризнанное исламистское террористическое государство и международная террористическая, милитаристская группа направления джихадизма.

Вечером 3 мая российские войска нанесли ракетные удары по Львову, Арцизу на Одесщине, Закарпатью и по Кировоградщине.