Между КНДР и Россией значительно вырос трафик поездов: предположительно, в вагонах оружие, - СМИ

Об этом сообщает проект Beyond Parallel.

Отмечается, что на станции Тумангагн в Расоне на границе КНДР и РФ заметили примерно 73 грузовых вагона. Такого количества там не видели последние пять лет, и даже до пандемии трафик на этом участке был меньше.

"Учитывая, что Ким Чен Ын и Путин обсудили некоторые военные обмены и сотрудничество на своем недавнем саммите, резкое увеличение железнодорожных перевозок, вероятно, свидетельствует о снабжении Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", - говорится в отчете проекта.

Однако узнать, что именно везут в вагонах, по спутниковым фото невозможно, ведь контейнеры в основном покрыты брезентом.

Beyond Parallel – проект американского Центра стратегических и международных исследований в Южной Корее.

Что известно о сотрудничестве РФ и КНДР

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что переговоры РФ и КНДР по военному сотрудничеству "активно продвигаются". В июле в КНДР приезжал министр обороны РФ Сергей Шойгу, встретившийся, в частности, со своим северокорейским коллегой.

В начале августа Белый дом обвинил РФ в попытках купить боеприпасы у КНДР.

Вечером пятницы, 8 сентября, на параде в честь 75-й годовщины основания государства лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с делегацией Китая перед своей поездкой в Россию на следующей неделе.

В понедельник, 11 сентября, стало известно , что лидер Северной Кореи отправился поездом на встречу с президентом России Владимиром Путиным во Владивосток. В Кремле подтвердили визит Ким Чен Ина в РФ "в ближайшие дни".

13 сентября Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин провели свою встречу на космодроме "Восточный".