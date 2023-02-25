В первые дни Китай молча аплодировал России, и публично оправдывал агрессию аргументы о провокациях Запада. А вчера мы получили 12 пунктов мирного плана, которые скорее стремятся сохранить обретенное статус-кво. То есть Китай прошел эволюцию от молчаливой поддержки к открытому пророссийскому нейтралитету.

На самом деле, я думаю, что между китайцами и россиянами существовал заговор. Скорее всего, неформально россияне согласовывали свои планы захватить Украину с китайцами, которые в свою очередь должны были перейти к военному возвращению Тайваня. После этого две страны с целью легализации своих захватов должны были объявить новый мировой порядок и "обломать" Запад, что для них обоих является идеологической целью.

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Между китайцами и россиянами существовал заговор. Скорее всего, неформально россияне согласовывали свои планы захватить Украину с китайцами, которые в свою очередь должны были перейти к военному возвращению Тайваня.

Когда мы начали громить российские колонны и сво попало в катастрофическую ситуацию — китайцы явно офигели. К такому сценарию они не были готовы, поэтому на время они вообще выпали из публичного поля. Далее они увидели возможности поживиться в России, и активно начали прижимать их по дешевой нефти. Но геополитически разгром "сво" остановил военные амбиции Китая. Летом им пришлось спасать по визиту Пелоси в Тайвань, а затем вообще заявить, что будут готовы к 25 году.

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Поэтому сейчас китайцы пришли к новой выгодной стратегии – статус-кво завоеваний. Замораживание конфликта и сохранение даже захваченных территорий – хороший прецедент для Китая. Он будет свидетельствовать, что Запад дал слабину, что с интересами агрессора будут считаться.

Западные политики прекрасно понимают, что война в Украине — это не только победа над Россией, но и сдерживание китайских амбиций.

Хорошие новости состоят в том, что на Западе это хорошо понимают. Китай до войны в Украине признавался большей угрозой, чем Россия, в США. Об этом и сейчас продолжают говорить многие американские эксперты. Поэтому западные политики прекрасно понимают, что война в Украине — это не только победа над Россией, но и сдерживание китайских амбиций.

Вся ситуация придет к точке, в которой китайцы будут вынуждены либо отступить, либо получить Холодную войну, санкции и блокировки. Я думаю, что они отступят и решат съесть Россию, которая сегодня уже ложится под них полностью. Всё это произойдет в этом году.

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Об авторе. Виктор Андрусив, политический и общественный деятель, аналитик и публицист