Между Китаем и Европой нет конфликта интересов, - премьер Ли Цян во время саммита G20
Премьер-министр КНР Ли Цян заявил, что между Европой и Китаем нет никаких конфликтов, в том числе геополитических, поскольку они расположены на противоположных концах Евразии
Об этом сообщает Синьхуа .
Он также сказал, что Китай готов сотрудничать с Европой по содействию прочному и стабильному развитию двусторонних отношений.
Такие заявления Ли Цян обнародовал во время встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на полях саммита G20. Премьер отметил, что от этих отношений зависит стабильность региона.
"Поскольку Китай и Европа являются двумя основными силами, рынками и цивилизациями в мире, китайско-европейские отношения влияют на глобальную стабильность и процветание Евразийского континента", - сказал он.
Премьер добавил, что Китай надеется увидеть "процветающую и стабильную Европу" и готов "сотрудничать с европейской стороной, чтобы оставаться преданными их партнерству, дальнейшему укреплению диалога, углублению взаимовыгодного сотрудничества и надлежащему решению чувствительных вопросов".
"Развитие Китая – это возможность, а не риск для Европы, и обе стороны должны продолжать открываться и сотрудничать по взаимной выгоде", - добавил Ли Цян.
Премьер пообещал, что Китай будет оставаться надежным партнером для Европы и призвал европейские компании работать и инвестировать в Китай. Председатель Европейского совета в ответ на это отметил, что ЕС готов быть "искренним, надежным и конструктивным другом и партнером Китая".
- Во вторник, 5 сентября, министерство иностранных дел Китая подтвердило информацию, распространенную в СМИ, о том, что президент страны Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Индии. Правительство не назвало официальную причину отсутствия президента, однако одной из причин может быть напряжение между Китаем и Индией из-за их спорной границы и нарастающих связей Нью-Дели с Соединенными Штатами.
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