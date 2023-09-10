Между Китаем и Европой нет конфликта интересов, - премьер Ли Цян во время саммита G20

Об этом сообщает Синьхуа .

Он также сказал, что Китай готов сотрудничать с Европой по содействию прочному и стабильному развитию двусторонних отношений.

Такие заявления Ли Цян обнародовал во время встречи с главой Европейского совета Шарлем Мишелем на полях саммита G20. Премьер отметил, что от этих отношений зависит стабильность региона.

"Поскольку Китай и Европа являются двумя основными силами, рынками и цивилизациями в мире, китайско-европейские отношения влияют на глобальную стабильность и процветание Евразийского континента", - сказал он.

Премьер добавил, что Китай надеется увидеть "процветающую и стабильную Европу" и готов "сотрудничать с европейской стороной, чтобы оставаться преданными их партнерству, дальнейшему укреплению диалога, углублению взаимовыгодного сотрудничества и надлежащему решению чувствительных вопросов".

"Развитие Китая – это возможность, а не риск для Европы, и обе стороны должны продолжать открываться и сотрудничать по взаимной выгоде", - добавил Ли Цян.

Премьер пообещал, что Китай будет оставаться надежным партнером для Европы и призвал европейские компании работать и инвестировать в Китай. Председатель Европейского совета в ответ на это отметил, что ЕС готов быть "искренним, надежным и конструктивным другом и партнером Китая".