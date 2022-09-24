Об этом сообщили в telegram-канале Укрзализныци.

Также отмечается, что обратный рейс будет удобен жителям Никополя и Марганца, где эвакуационные потоки до сих пор активны, ведь посадка будет осуществляться в светлое время суток.

Первый рейс поезда назначен на 28 сентября: Киев 21:36; Кривой Рог 07:12; Запорожье 11:55.

Обратно с 29 сентября: Запорожье 14:35; Марганец 16:16; Никополь 16:57; Кривой Рог 20:25; Киев 05:48.

19 сентября сообщалось, что поезд сообщением Киев – Славское переходит на осенний сезон перевозок в качестве поезда выходного дня. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям в обе стороны.

Ранее Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на пятницу, 23 сентября. Проезд в нем бесплатный.