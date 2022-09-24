Между Киевом и Запорожьем будет ходить ночной поезд, который будет ехать через Кривой Рог
Укрзализныця назначает ежедневный дополнительный ночной скорый поезд №276/275 Киев — Запорожье через Кривой Рог
Об этом сообщили в telegram-канале Укрзализныци.
Также отмечается, что обратный рейс будет удобен жителям Никополя и Марганца, где эвакуационные потоки до сих пор активны, ведь посадка будет осуществляться в светлое время суток.
Первый рейс поезда назначен на 28 сентября: Киев 21:36; Кривой Рог 07:12; Запорожье 11:55.
Обратно с 29 сентября: Запорожье 14:35; Марганец 16:16; Никополь 16:57; Кривой Рог 20:25; Киев 05:48.
- 19 сентября сообщалось, что поезд сообщением Киев – Славское переходит на осенний сезон перевозок в качестве поезда выходного дня. Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям в обе стороны.
- Ранее Укрзализныця назначила один эвакуационный рейс из Покровска во Львов на пятницу, 23 сентября. Проезд в нем бесплатный.
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