Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



По Харькову россияне используют С-300, за этими комплексами в Белгородской области идет охота наших артиллеристов и периодически их накрывающих разведчиков. Соответственно, нельзя сказать, что это сталая позиция, которая постоянно бьет с каких-то мест. То есть эти враждебные комплексы выезжают, выстреливают и пытаются скрыться, пока их не накрыли. Поэтому именно Шебекино и населенные пункты ближе к Белгороду попадают под обстрелы наших систем, идет контрбатарейная борьба", - рассказал депутат Харьковского районного совета.



Богдан Ткачук добавил, что какие-то другие военные группировки, появляющиеся в поле зрения на ближайшие десятки километров под границей, попадают под удары наших сил и средств.

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