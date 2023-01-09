Между Харьковщиной и Белгородщиной идет контрбатарейная борьба, - депутат райсовета Ткачук
Богдан Ткачук, депутат Харьковского районного совета, отметил, что за враждебными комплексами С-300 в Белгородской области идет охота наших артиллеристов и разведчиков, которые периодически их накрывают
Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.
По Харькову россияне используют С-300, за этими комплексами в Белгородской области идет охота наших артиллеристов и периодически их накрывающих разведчиков. Соответственно, нельзя сказать, что это сталая позиция, которая постоянно бьет с каких-то мест. То есть эти враждебные комплексы выезжают, выстреливают и пытаются скрыться, пока их не накрыли. Поэтому именно Шебекино и населенные пункты ближе к Белгороду попадают под обстрелы наших систем, идет контрбатарейная борьба", - рассказал депутат Харьковского районного совета.
Богдан Ткачук добавил, что какие-то другие военные группировки, появляющиеся в поле зрения на ближайшие десятки километров под границей, попадают под удары наших сил и средств.
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