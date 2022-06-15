Между Канадой и ЕС провели сухопутную границу
Канада и Дания провели сухопутную границу по острову Тартипалук в Арктике
Об этом заявил глава МИД Дании Еппе Кофод во время совместной пресс-конференции с канадской коллегой Мелани Жоли, передает Укринформ .
"Сегодня действительно исторический день. Мы обсуждали суверенитет Тартипалука более 50 лет. После активизации переговоров в последние несколько лет мы достигли решения", - подчеркнул датский министр.
Остров разделили по ущелью, разделяющему его почти посередине. Теперь Канада имеет сухопутную границу с ЕС.
Еппе Кофод выразил надежду, что эти переговоры и соглашение будут вдохновлять других. По его словам, это нужно, "когда уважение к основанному на правилах международному порядку испытывает давление".
В МИД Канады отметили, что соглашение не только определяет государственную принадлежность острова, но и морскую границу на шельфе в пределах 200 морских миль и континентальный шельф вне этой территории.
Справка: на Тартипалуке нет жителей и полезных ископаемых, но Дания и Канада долго претендовали на него. Государства отправляли на остров военные и исследовательские миссии, которые устанавливали канадские и датские флаги, а также оставляли для преемников бутылку кандского виски или датского шнапса. Именно поэтому спор назвали "войной виски".
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