Между Ирпенем и Киевом будет курсировать общественный транспорт, - городской голова

Об этом сообщает городской голова Ирпеня Александр Маркушин.



"Многие из вас просили запустить общественный транспорт между Ирпенем и Киевом. Мы договорились с перевозчиком, что будем делать это постепенно и в зависимости от количества пассажиров уплотнять графики", - пишет Маркушин.



По предварительным данным, общественный транспорт будет запущен 25 апреля.



Предварительный график передвижения маршруток таков:



№379 Ирпень (ул. Сковороды, ЖК «Синергия») – Киев (г. Академгородок) – с 7:00 до 19:00 каждый час;



№392 Ирпень – Киев, временная схема маршрута – ул. 11 Линия – Военный госпиталь – Севериновская – Подгорная – Лычака – Озерная – Соборная – с. Романовка – г. Академгородок – с 7:00 до 19:00 каждый час;



№422 Буча-Киев (через Ирпень), временная схема движения – Ирпенская центральная больница (Буча, ул. Энергетиков) – ул. Вокзальная – Ирпень, ул. Соборная – Северная – Степановская – Садовая – Лысенко – Пушкинская – Университетская – с. Романовка – г. Академгородок. График: Буча: 07:15, 09:15, 15:15, 17:15; Киев – 08:30, 10:30, 16:30, 18:30.



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