Между группировками россиян, пытающихся окружить Бахмут, всего 5 километров, - военный аналитик Гетьман
За последние сутки изменилась тактика у российских окупантов - они не так активно пытаются окружить Бахмут с севера и юга, а выдавливать ВСУ из города
Об этом в эфире Еспресо заявил военный аналитик Алексей Гетьман.
"Там каждый день ребята держат оборону. За последние сутки изменилась тактика у российских окупантов - они не так активно пытаются окружить Бахмут с севера и юга. На юге они продвинулись по меньшей мере на 10 км вдоль дороги М-03 и чуть меньше на севере. Между этими двумя группировками вокруг Бахмута всего 5 километров", - сказал он.
По словам Гетьмана, город к западу от Бахмута находится под огневым контролем не только артиллерии, но и минометов.
"Последние сутки россияне начали биться не столько за захват города по этим направлениям, а пытаются вытеснить украинцев непосредственно из города. Они начали давить шаг за шагом с востока на запад, продвигаясь в городе. Сейчас продолжаются бои, держим оборону", - подытожил аналитик.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.3
-
EUR
Покупка 40.22Продажа 41.24
- Актуальное
- Важное