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Между группировками россиян, пытающихся окружить Бахмут, всего 5 километров, - военный аналитик Гетьман

3 мартa, 2023 пятница
16:26
война с Россией

За последние сутки изменилась тактика у российских окупантов - они не так активно пытаются окружить Бахмут с севера и юга, а выдавливать ВСУ из города

Об этом в эфире Еспресо заявил военный аналитик Алексей Гетьман.

"Там каждый день ребята держат оборону. За последние сутки изменилась тактика у российских окупантов - они не так активно пытаются окружить Бахмут с севера и юга. На юге они продвинулись по меньшей мере на 10 км вдоль дороги М-03 и чуть меньше на севере. Между этими двумя группировками вокруг Бахмута всего 5 километров", - сказал он.

По словам Гетьмана, город к западу от Бахмута находится под огневым контролем не только артиллерии, но и минометов.

"Последние сутки россияне начали биться не столько за захват города по этим направлениям, а пытаются вытеснить украинцев непосредственно из города. Они начали давить шаг за шагом с востока на запад, продвигаясь в городе. Сейчас продолжаются бои, держим оборону", - подытожил аналитик.

военные силы Украины
Донетчина
Бахмут
Военные новости
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