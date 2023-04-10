Между Грецией и Мальтой дрейфует судно с 400 мигрантами

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на волонтерский проект по спасению людей в море Alarm Phone.

Отмечают, что Alarm Phone получили звонок с лодки, которая ночью отправилась из Тобрука в Ливию. Также мигранты рассказали, что они сообщили властям о своем положении, однако та так и не начала спасательную операцию.

Alarm Phone также сообщили, что судно находится в зоне поиска и спасения Мальты. По их словам, пассажиры начали паниковать. Некоторым из них необходима медицинская помощь.

Также мигранты рассказали, что капитан ушел с судна, поэтому нет никого, кто мог бы им руководить. Кроме того, на лодке закончилось горючее, а нижняя палуба полна воды.

В то же время, немецкая неправительственная организация Sea-Watch International проинформировала, что нашла два судна с торговыми кораблями неподалеку. Организация отметила, что мальтийские власти приказали судам не проводить поисково-спасательные работы. Одно из судов попросили снабдить топливом.