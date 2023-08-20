Между Голой Пристанью и Скадовском больше часа слышны взрывы
На Херсонщине, между Голой Пристанью и Скадовском (левый берег Днепра), слышны мощные взрывы
Об этом в telegram сообщил Центр национального сопротивления.
"Тем временем между Голой Пристанью и Скадовском продолжаются взрывы. Местные сообщают, что детонация слышна больше часа", - говорится в сообщении.
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