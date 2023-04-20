Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"Есть объективная реальность, и наши потребности нельзя решить одномоментно. К счастью, в открытом доступе нет информации о получении видов вооружений, боеприпасов и других систем, которые нам обещали. Потому что враг не должен понимать, какие системы нам поступили". В открытом доступе обсуждается ситуация вокруг боеприпасов. Вроде бы в ЕС уже приняты решения, и выделены ресурсы в размере 1 млрд евро для производства и закупки боеприпасов для Украины. Но до сих пор продолжаются дискуссии по производству и закупкам боеприпасов для Вооруженных Сил Украины", - подчеркнул Самусь.

По словам военного эксперта, между Францией и Польшей возникли споры по поводу боеприпасов для ВСУ.

"Франция настаивает на том, что эти боеприпасы должны закупаться исключительно в странах ЕС, а Польша говорит о том, чтобы ускорить процесс, можно закупать боеприпасы за пределами ЕС. Эти споры с обеих сторон конструктивны, но на самом деле мешают оказать скорую помощь Вооруженным Силам Украины в базовом боеприпасном сегменте", - подчеркнул Самусь.

Совет ЕС 13 апреля утвердил выделение из Европейского фонда мира 1 миллиарда евро для поддержки Вооруженных Сил Украины, в том числе обеспечение их боеприпасами

В проекте ЕС по совместной закупке боеприпасов для Украины отказалась участвовать Венгрия.

Ранее в пресс-службе Евросовета сообщили, что лидеры стран Евросоюза одобрили совместную закупку боеприпасов Украины, также они поддержали поставки ракет, если потребуется.













