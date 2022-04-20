Между ЧАЭС и МАГАТЭ восстановили прямую связь
Между Чернобыльской АЭС и МАГАТЭ восстановили прямую телефонную связь
Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси.
"Украина сообщила Международное агентство по атомной энергии сегодня, что прямая связь между национальным регулятором и Чернобыльской атомной электростанцией восстановлена более чем через месяц после того, как он был утрачен, когда объект контролировали российские силы", - отметил он.
По словам Рафаэля Гроси, это еще один важный шаг по восстановлению контроля Украины на ЧАЭС. Гендиректор МАГАТЭ добавил, что захват станции россиянами и утрата связи с ней были неустойчивой ситуацией.
"И это очень хорошая новость, что теперь регулятор может связаться с заводом напрямую, когда это необходимо", - подчеркнул Рафаэль Гроси.
В апреле он планирует возглавить миссию МАГАТЭ на ЧАЭС для проведения оценок ядерной безопасности, безопасности и радиологии, доставки важного оборудования и ремонта систем дистанционного мониторинга гарантий Агентства.
В МАГАТЭ отметили, что до сих пор нет дистанционной передачи данных от своих систем мониторинга на Чернобыльской АЭС, но такую информацию передают в штаб-квартиру МАГАТЭ из других украинских АЭС.
- Напомним, 24 февраля российские военные пытались захватить ЧАЭС.
- 9 марта у МАГАТЭ исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС.
- Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу. Они вырыли окопы в Рыжем лесу – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье. А уже 31 марта российские кафиры покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу.
- Также россияне уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.47
Покупка 30.47Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.74Продажа 34.52
- Актуальное
- Важное