Между ЧАЭС и МАГАТЭ восстановили прямую связь

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гроси.



"Украина сообщила Международное агентство по атомной энергии сегодня, что прямая связь между национальным регулятором и Чернобыльской атомной электростанцией восстановлена более чем через месяц после того, как он был утрачен, когда объект контролировали российские силы", - отметил он.



По словам Рафаэля Гроси, это еще один важный шаг по восстановлению контроля Украины на ЧАЭС. Гендиректор МАГАТЭ добавил, что захват станции россиянами и утрата связи с ней были неустойчивой ситуацией.



"И это очень хорошая новость, что теперь регулятор может связаться с заводом напрямую, когда это необходимо", - подчеркнул Рафаэль Гроси.



В апреле он планирует возглавить миссию МАГАТЭ на ЧАЭС для проведения оценок ядерной безопасности, безопасности и радиологии, доставки важного оборудования и ремонта систем дистанционного мониторинга гарантий Агентства.



В МАГАТЭ отметили, что до сих пор нет дистанционной передачи данных от своих систем мониторинга на Чернобыльской АЭС, но такую информацию передают в штаб-квартиру МАГАТЭ из других украинских АЭС.

Напомним, 24 февраля российские военные пытались захватить ЧАЭС.

9 марта у МАГАТЭ исчезла связь с системами мониторинга на ЧАЭС.

Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу. Они вырыли окопы в Рыжем лесу – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье. А уже 31 марта российские кафиры покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу.

Также россияне уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС.

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