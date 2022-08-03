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Главная война с Россией Между Белым домом и властью в Киеве сущестует глубокое недоверие - The New York Timesв

Между Белым домом и властью в Киеве сущестует глубокое недоверие - The New York Timesв

3 августа, 2022 среда
16:11
война с Россией Белый дом

Существование недоверия правительства США, Белого дома к президенту Зеленскому является результатом нерешенных проблем с коррупцией в Украине. Следствием этого недоверия является, в частности, и медленная поставка оружия, необходимого Украине для войны с Россией

В The New York Times в своей колонке Томас Фридман отметил, что правительство США не доверяет украинским властям гораздо больше, чем об этом говорят публично официальные лица.

“В частном порядке официальные лица США гораздо больше озабочены руководством Украины, чем они показывают. Между Белым домом и президентом Украины Владимиром Зеленским существует глубокое недоверие – гораздо большее, чем сообщалось”, - пишет Фридман.

Так же о недоверии правительства США к украинским властям говорит и исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. В статье для "Украинской правды" она называет именно это причиной медленной поставки Украине оружия.

"Если у американского правительства есть недоверие к стране, в частности, из-за высокого уровня коррупции, то передача оборонным силам этой страны военных технологий и оружия будет крайне ограничена или остановлена", - отмечает эксперт.

Каленюк отмечает, что в Америке долго колебались, давать ли Украине современные артиллерийские системы 155-го калибра и только публичная огласка зверств россиян в Буче и Ирпене и давление Конгресса заставили администрацию Байдена начать поставки.

При этом эксперт отмечает, что США передают Украине артиллерию без цифровых систем контроля огня и без технической документации, необходимой для ремонта этой техники.

Публично можно найти кучу разных объяснений, почему так произошло. Но есть главная причина, над которой нам нужно основательно работать – американцы не настолько доверяют украинским властям, чтобы передавать самые современные оборонные технологии в полном объеме”, - отмечает Каленюк.

Она также отмечает, что, несмотря на недоверие со стороны партнеров, украинские власти не спешат исправлять ситуацию.

“Вместо проведения прозрачной реформы оборонных закупок в Министерстве обороны формируется монополист по торговле оружием – государственное предприятие “Агентство оборонных закупок”. Несколько собеседников УП в оборонной сфере рассказали, что ответственным за работу этого агентства является заместитель министра обороны, бывший бизнес-партнер Андрея Ермака Денис Шарапов. По информации издания "Наши деньги", Шарапов имеет репутацию торговца оружием с коррупционных времен экс-президента Виктора Януковича", - пишет эксперт.

Каленюк отмечает, что к биографии и действиям Шарапова и в целом к новосозданному госпредприятию в ближайшее время будет приковано внимание, в частности, американских спецслужб. Поскольку американцам нужно понимать, насколько серьезно Украина настроена изменяться и выстраивать доверие к себе в очень чувствительном и денежном секторе оборонных закупок.

США
Владимир Зеленский
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