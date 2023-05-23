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Между Австрией и Венгрией назревает конфликт из-за осужденных за контрабанду мигрантов

23 мая, 2023 вторник
04:54
Мир

МИД Австрии заявил о вызове посла Венгрии для получения разъяснений по поводу сообщений СМИ о досрочном освобождении сотен задержанных за перевозку незаконных мигрантов

Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам в Брюсселе, передает Укринформ.

"В последние дни мы видели много сообщений в СМИ о том, что Венгрия планирует уволить многие сотни человек, осужденных за контрабанду людей. 21 мая я провел телефонный разговор с венгерским коллегой… И мы сегодня (22 мая - Ред.) также вызовем в МИД венгерского посла по этому поводу.Мы хотим от соседа полного разъяснения относительно того, о чем сообщают венгерские СМИ - что сотни контрабандистов людей будут уволены с аргументом, что содержать иностранцев в тюрьмах слишком дорого", - сказал Шалленберг.

По его словам, такой шаг противоречит, казалось высказанной ранее Венгрией позиции по незаконной переправке людей.

"Мы хотим полного разъяснения, поскольку считаем это неправильным сигналом", – сказал глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Он также сообщил, что на выходных МВД Австрии приняли меры для усиления пограничного контроля с Венгрией.

Отметим, в конце прошлого месяца венгерское правительство издало указ, согласно которому иностранцы, заключенные за перевозку незаконных мигрантов, будут уволены при условии покидания территории Венгрии в течение 72 часов. Это решение обосновывалось тем, что содержание заключенных иностранных преступников слишком дорого.

  • Напомним, 10 мая стало известно, что Венгрия отказывается от ЧЕ-2024 по фигурному катанию, якобы из-за войны в Украине, хотя, очевидно, речь идет о деструктивной позиции Будапешта из-за блокирования средств из фонда ЕС.
Криминал
Австрия
мигранты
Венгрия
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