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Между Арменией и Азербайджаном начались военные действия

13 сентября, 2022 вторник
00:22
Мир

На границе начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии

Об этом сообщают медиа двух стран.

Подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 приступили к интенсивным обстрелам армянских позиций по артиллерии и крупнокалиберным орудиям в направлении Гориса, Сотка и Джермука, сообщает АМИ "Новости-Армения" со ссылкой на пресс-секретаря армянского оборонного ведомства Арама Торосяна.

Минобороны Азербайджана сообщает со своей стороны, что вооруженные силы Армении совершили масштабные диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях.

"Диверсионные группы вооруженных сил Армении в темное время суток миновали участки между позициями подразделений азербайджанской армии и дорогами поставок в разных направлениях, используя горный рельеф местности и имеющиеся ущелья долин.

В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями по немедленному предотвращению этих действий, возникли боевые столкновения.

Отдельные позиции, укрытия и опорные пункты азербайджанской армии на территории Дашкесанского, Кельбаджарского и Лачинского районов были обстреляны из различных видов оружия, в том числе минометов, подразделениями ВС Армении, дислоцированными в направлении населенных пунктов Басаркечер, Истису, Гаракилса и Хорус. В результате есть потери среди личного состава, повреждение военной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Телеграмм-каналы сообщают , что 102-я российская военная база в Гюмре приведена в готовность номер один.

Война уже идет почти по всей линии армяно-азербайджанской границы, а российская база только что приводится в боевую готовность.

Армянские телеграмм каналы сообщают , что при посредничестве российской стороны достигнута предварительная договоренность о прекращении огня в 02:30 по местному времени.

Правительство Армении собирается на экстренное совещание. Вероятно, скоро будет обращение в ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).

Согласно соглашению ОДКБ нападение на Армению фактически означает нападение на Беларусь, Казахстан, Киргизию, Россию и Таджикистан. Армения имеет право обратиться к содружеству за военной помощью.

Азербайджанские медиа не подтверждают новость о каких-либо договоренностях о прекращении огня при посредничестве российской стороны.

Между Арменией и Азербайджаном начались военные действия

На границе начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии

Об этом сообщают медиа двух стран.

Азербайджан в полночь атаковал Армению: из артиллерии и беспилотников обстреляны находящиеся рядом с границей города Джермук и Горис, а также село Сотк, утверждает Минобороны Армении.

Минобороны Азербайджана также подтвердило факт столкновений на границе, обвинив армянских военных в минировании азербайджанских позиций.

  • Напомним, в начале августа между Арменией и Азербаджаном снова обострился конфликт с Нагорным Карабахом, которая является оккупированной территорией Азербайджана. Стороны обвиняли друг друга в нарушении перемирия, заключенного после военных действий в 2020 году. По результатам этих столкновений под контроль Азербайджана перешли несколько стратегических высот и сел, позволявших контролировать Лачинский коридор. Российские "миротворцы", численность которых существенно снизилась после передислокации в Украину, не оказывали никакого сопротивления.
  • В ситуацию активно вмешивается Турция, являющаяся партнером Азербайджана, а также ЕС и США, которые готовы помогать Армении заключить мир на приемлемых условиях. Все вместе они все жестче вытесняют Россию из региона.
  • 25 августа стало известно, что Азербайджан вытеснил россиян из коридора, соединяющего Армению и "Нагорно-Карабахскую республику"

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Армения
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