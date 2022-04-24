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Между 500-килограммовыми авиационными бомбами, дикими ордами оккупантов и мирным населением процветающей Украины - только Ангеловое воинство и ВСУ: Генштаб поздравил украинцев с Пасхой

24 апреля, 2022 воскресенье
01:15
Общество

Генеральный штаб ВСУ музыкально поздравил жителей Украины с Пасхой

Ролик с песней появился на официальном Facebook-странице Генштаба.

В ВСУ обещали приложить все усилия, чтобы сегодняшняя Пасха была мирной и радостной.

"Христос Воскрес! ВСУ искренне поздравляют украинцев со светлой Пасхой! Воскресение Сына Божия является свидетельством торжества жизни над смертью, победы добра над злом. "Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Уничтожено Иисусом Христом!" - пламенно восклицает Апостол Павел, рассказывая современникам и потомкам об этом выдающемся событии в истории человечества. Нам с вами выпало жить в переломные времена, когда обнаглевшее зло пришло к нам посеять страх и смерть. Между 500-килограммовым авиа бомбами, дикими ордами российских оккупантов и мирным населением процветающей Украины - только Ангельское воинство и личный состав ВСУ", - говорится в поздравлении.

Песню-поздравление для украинцев исполнили музыканты и певцы Академического Ансамбля песни и пляски ВСУ под художественным руководством Заслуженного дирижера Украины Дмитрия Антонюка.

Видео:

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Видео
война с Россией
Генштаб
Пасха
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