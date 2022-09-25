Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бой состоялся по правилам бокса в Сайтаме (Япония) и завершился победой Мейвезера нокаутом во втором раунде. 30-летний Микуру Асакура является звездой японского промоушена смешанных единоборств Rizin.

45-летний Флойд Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году, однако продолжает проводить выставочные поединки. В мае 2022 года в Дубае (ОАЭ) он боксировал с американцем Доном Муром. По правилам победителя по итогам восьми раундов не определяли.

Мейвезер является бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях. Он выиграл все 50 боев среди профессионалов.

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