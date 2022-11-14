Об этом сообщает Еспресо.TV.

Бой между 45-летним экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях и 25-летним YouTube-блогером, имеющим 10,7 млн подписчиков, состоялся в Дубае (ОАЭ).

Рефери зафиксировал победу Мейвезера техническим нокаутом в шестом раунде, после того как американец зажал соперника у канатов и начал наносить удары, на которые Деджи перестал отвечать.

25 сентября Флойд Мейвезер нокаутировал в выставочном поединке японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуру.

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