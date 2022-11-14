Мейвезер нокаутировал блогера в выставочном бою
Американский боксер Флойд Мейвезер победил техническим нокаутом британского видеоблогера Деджи Олатундже в выставочном поединке
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Бой между 45-летним экс-чемпионом мира в пяти весовых категориях и 25-летним YouTube-блогером, имеющим 10,7 млн подписчиков, состоялся в Дубае (ОАЭ).
Рефери зафиксировал победу Мейвезера техническим нокаутом в шестом раунде, после того как американец зажал соперника у канатов и начал наносить удары, на которые Деджи перестал отвечать.
- 25 сентября Флойд Мейвезер нокаутировал в выставочном поединке японского бойца смешанных единоборств Микуру Асакуру.
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