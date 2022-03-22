Мейси Уильямс, Сергей Жадан и Джонатан Прайс: в Лондоне 22 марта пройдет концерт в знак солидарности с народом Украины
Во вторник, 22 марта, в лондонском Роял-фестивал-холле пройдет организованный вечер музыки, поэзии и устной речи в знак солидарности с народом Украины
Об этом говорится на сайте происшествия.
Концерт состоится в 20:00 по местному времени. Известно, что все полученные деньги от проданных билетов и все дополнительные средства, собранные вечером, передадут Комитету по чрезвычайным ситуациям, занимающемуся пострадавшими от гуманитарных катастроф.
В концерте примут участие знаменитости из разных уголков мира. Среди них актеры Бен Вишоу, Джонатан Прайс, Джульет Стивенсон, пианистка из Харькова Динара Клинтон, а также украинский поэт и певец Сергей Жадан. Также в концерте примет участие Лондонский современный оркестр, основанный Хью Брантом и Робертом Эймсом.
Известная актриса Мейси Уильямс, исполнившая роль Арии Старк в сериале "Игра престолов", также заявила, что поддерживает Украину и с другими звездами посетит мероприятие в знак солидарности с украинским народом.
- Напомним, в Германии 16-летний парень, родители которого служат в Нацгвардии, собрал на благотворительном концерте 20 тысяч евро, которые пойдут на помощь Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.22
- Актуальное
- Важное