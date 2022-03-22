Мейси Уильямс, Сергей Жадан и Джонатан Прайс: в Лондоне 22 марта пройдет концерт в знак солидарности с народом Украины

Об этом говорится на сайте происшествия.



Концерт состоится в 20:00 по местному времени. Известно, что все полученные деньги от проданных билетов и все дополнительные средства, собранные вечером, передадут Комитету по чрезвычайным ситуациям, занимающемуся пострадавшими от гуманитарных катастроф.



В концерте примут участие знаменитости из разных уголков мира. Среди них актеры Бен Вишоу, Джонатан Прайс, Джульет Стивенсон, пианистка из Харькова Динара Клинтон, а также украинский поэт и певец Сергей Жадан. Также в концерте примет участие Лондонский современный оркестр, основанный Хью Брантом и Робертом Эймсом.



Известная актриса Мейси Уильямс, исполнившая роль Арии Старк в сериале "Игра престолов", также заявила, что поддерживает Украину и с другими звездами посетит мероприятие в знак солидарности с украинским народом.

Напомним, в Германии 16-летний парень, родители которого служат в Нацгвардии, собрал на благотворительном концерте 20 тысяч евро, которые пойдут на помощь Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb