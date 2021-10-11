Мецгера освободили от должности главы правления Укрэксимбанка

Об этом сообщает пресс служба Укрэксимбанка.

После того, как наблюдательный совет получил заявление об увольнении от Мецгера, номинационный комитет предоставил немедленную рекомендацию прекратить его полномочия с 11 октября 2021 года.

"Расторжение трудового договора в соответствии с указанной причиной не предусматривает выплаты выходного пособия", - заявили в банке.

Также на заседании назначили исполняющего обязанности председателя правления банка.

"В связи с увольнением председателя правления, номинационный комитет наблюдательного совета назначил Ермакова Сергея исполняющим обязанности председателя правления с 12 октября на срок до вступления в должность председателя правления лица, которое вберут по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022" , - говорится в сообщении.