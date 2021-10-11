Мецгера освободили от должности главы правления Укрэксимбанка
Наблюдательный совет Укрэксимбанка снял Евгения Мецгера с должности главы правления банка
Об этом сообщает пресс служба Укрэксимбанка.
После того, как наблюдательный совет получил заявление об увольнении от Мецгера, номинационный комитет предоставил немедленную рекомендацию прекратить его полномочия с 11 октября 2021 года.
"Расторжение трудового договора в соответствии с указанной причиной не предусматривает выплаты выходного пособия", - заявили в банке.
Также на заседании назначили исполняющего обязанности председателя правления банка.
"В связи с увольнением председателя правления, номинационный комитет наблюдательного совета назначил Ермакова Сергея исполняющим обязанности председателя правления с 12 октября на срок до вступления в должность председателя правления лица, которое вберут по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022" , - говорится в сообщении.
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста председателя правления "Укрэксимбанка".
- Впоследствии, прокуратура вручила подозрение отстраненному председателю правления Укрэксимбанка Евгению Мецгеру.
- Также Мецгера за нападение на журналистов в собственном кабинете во время интервью отправили под ночной домашний арест.
- 11 октября Мецгер написал заявление об увольнении с должности председателя правления АО "Укрэксимбанк".
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