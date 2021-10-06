Мецгер принес извинения журналистам за нападение во время интервью
Отстраненный председатель Укрэксимбанка Евгений Мецгер принес извинения журналистам за нападение на них в своем офисе во время интервью
Об этом Мецгер написал в Facebook.
После обнародования жураналистамы видео нападения Мецгер заявил, что "считает свободную прессу фундаментом демократии и подлинной независимости государства".
Он отметил, что события, которые произошли в его рабочем кабинете 4 октября 2021 года и были обнародованы изданием "Схемы", недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для самого Мецгера.
"Я искренне прошу прощения у работников издания "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура! На данный момент в форме письма, но всегда готов сделать это в любой удобной для них форме", - извинился отстраненный глава Укрэксимбанка.
Мецгер также признал, что его поведение нанесло огромный вред имиджу банка, моральному духу его коллектива и престижу профессии банкира. Также он попросил прощения у своих коллег.
Поэтому, отметил Мецгер, он написал заявление об отстранении его от осуществления полномочий главы Укрэксимбанка. Соответствующее заявление было предоставлено и удовлетворено 6 октября.
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