Мецгер принес извинения журналистам за нападение во время интервью

Об этом Мецгер написал в Facebook.



После обнародования жураналистамы видео нападения Мецгер заявил, что "считает свободную прессу фундаментом демократии и подлинной независимости государства".



Он отметил, что события, которые произошли в его рабочем кабинете 4 октября 2021 года и были обнародованы изданием "Схемы", недопустимы и стали шоком не только для общественности и журналистского сообщества, но и для самого Мецгера.



"Я искренне прошу прощения у работников издания "Схемы" Кирилла Овсяного и Александра Мазура! На данный момент в форме письма, но всегда готов сделать это в любой удобной для них форме", - извинился отстраненный глава Укрэксимбанка.



Мецгер также признал, что его поведение нанесло огромный вред имиджу банка, моральному духу его коллектива и престижу профессии банкира. Также он попросил прощения у своих коллег.



Поэтому, отметил Мецгер, он написал заявление об отстранении его от осуществления полномочий главы Укрэксимбанка. Соответствующее заявление было предоставлено и удовлетворено 6 октября.

Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с председателем Укрэксимбанка Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

В Укрэксимбанке нападение на журналистов "Схем" в кабинете председателя правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладению банковской тайной" .

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что руководство Укрэксимбанка, который принадлежит государству, должно было сделать все для недопущения конфликта с журналистами проекта "Схемы".

В посольстве США надеются на прозрачное расследование инцидента.

В офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста председателя правления Укрэксимбанка.