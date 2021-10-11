Мецгер написал заявление об отставке с должности главы правления "Укрэксимбанка"
Евгений Мецгер написал заявление об увольнении с должности главы правления АО "Укрэксимбанк"
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности главы правления АО "Укрэксимбанк". Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка. Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно - услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка. И также еще раз утверждаю - заключая соглашения с клиентами банка, наши сотрудники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности ", - надпись Мецгер.
Он отметил, что написание заявления об отставке является его собственной оценкой случившегося в банке. Также Мецгер надеется, что этот шаг "поможет восстановлению доверия к банку".
- Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.
- В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .
- В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста главы правления "Укрэксимбанка".
- Впоследствии, прокуратура вручила подозрение отстраненному главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгер.
- Также Мецгера за нападения на журналистов в собственном кабинете во время интервью отправили под ночной домашний арест.
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