Мецгер написал заявление об отставке с должности главы правления "Укрэксимбанка"

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности главы правления АО "Укрэксимбанк". Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка. Понятно, что эти объяснения сейчас уже не будут слушать, но банк действительно работает успешно, вполне законно и в соответствии с утвержденными приоритетами. И именно поэтому для меня было настолько неожиданно - услышать обвинения, прозвучавшие в адрес банка. И также еще раз утверждаю - заключая соглашения с клиентами банка, наши сотрудники всегда придерживались требований закона, правил и процедур банковской деятельности ", - надпись Мецгер.

Он отметил, что написание заявления об отставке является его собственной оценкой случившегося в банке. Также Мецгер надеется, что этот шаг "поможет восстановлению доверия к банку".

Напомним, на съемочную группу программы "Схемы" напали во время интервью с главой "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

В "Укрэксимбанке" нападение на журналистов "Схем" в кабинете главы правления Евгения Мецгера объяснили "незаконным завладением банковской тайной" .

В Офисе президента выступили за отстранение Евгения Мецгера с поста главы правления "Укрэксимбанка".

Впоследствии, прокуратура вручила подозрение отстраненному главе правления Укрэксимбанка Евгению Мецгер.

Также Мецгера за нападения на журналистов в собственном кабинете во время интервью отправили под ночной домашний арест.





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