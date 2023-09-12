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Метрополитен-опера в США заказала представление о похищенных Россией украинских детях

12 сентября, 2023 вторник
14:56
Культура

Метрополитен-опера в США заказала спектакль украинского композитора Максима Коломийца и американского драматурга Джорджа Бранта, вдохновленный рассказами матерей, чьих детей похитили россияне во время войны

Об этом пишет The New York Times .

Произведение расскажет историю матери, отправляющейся в долгое и опасное путешествие, чтобы спасти свою дочь, которую содержат в лагере в Крыму.

Отмечается, что хотя персонажи оперы выдуманы, история основана на реальных рассказах украинских матерей, которые описали свое путешествие на оккупированную Россией территорию и обратно, чтобы вернуть своих детей.

Питер Хелб, генеральный менеджер Метрополитен-оперы отметил, что целью было "культурно поддержать Украину в ее борьбе за свободу".

"Я не могу придумать лучшего способа сделать это, чем иметь оперу, фактически документирующую аспект войны, подчеркивающий индивидуальный героизм украинского народа перед лицом самых ужасных зверств и обстоятельств", - говорит он.

Композитор Максим Коломиец рассказал, что чувствует "ответственность создать что-то большое и показать что-то очень достойное своей стране". Он отметил, что таким образом хочет привлечь внимание к проблеме депортации детей.

"Цель состоит не только в том, чтобы привлечь внимание к Украине, но и пролить свет на подобные ситуации во всем мире, когда матери испытывают огромные страдания, пытаясь защитить своих детей. Я хочу, чтобы люди сочувствовали этой боли и использовали любую возможность на разных уровнях, чтобы предотвратить возникновение такой боли", - говорит он.

Драматург Джордж Брант в свою очередь сказал, что надеется "внести небольшой вклад в дело Украины, поскольку оно сталкивается с этим потрясающим вызовом своему существованию".

Метрополитен-опера планирует выпустить представление до 2027 или 2028 года.

В опере также примут участие сотрудники Save Ukraine, одной из нескольких благотворительных организаций, помогающей матерям находить своих детей.

"Я чувствую, что есть тысячи историй, которые можно и следует рассказать об этом конфликте, но эта, кажется, передала как масштаб ужаса, с которым сталкиваются украинцы, так и мужество и стойкость этого народа", - добавил Брант.

"У истории есть счастливый конец. И для нас очень важно иметь счастливый конец прямо сейчас", - комментирует композитор Коломиец.

Идея отмечает, что идея заказать оперу украинского композитора возникла во время встречи Гелба и первой леди Украины Елены Зеленской. Всего Метрополитен-опера получила 72 заявки от композиторов.

Гелб рассказал, что учреждение избрало Коломийца из-за его опыта работы в опере, а также глубокое понимание украинских музыкальных традиций. Елена Зеленская также высоко оценила проект, отметив в заявлении, что "боль украинских матерей, которая должна услышать мир, будет услышана".

Метрополитен-опера была одной из первых культурных организаций, объявившей после полномасштабного вторжения России, что не будет привлекать исполнителей или институты, поддерживавшие Путина. Она также разорвала связи с одной из своих величайших звезд, российской сопрано Анной Нетребко.

Позже учреждение помогло в создании Ukrainian Freedom Orchestra - ансамбля сбежавших от войны беженцев и артистов.

  • Метрополитен-опера и Польская национальная опера в июле 2022 года организовали "Украинский оркестр свободы" с целью помочь украинским артистам.
США
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