Метрополитен-опера и Польская национальная опера организуют Украинский оркестр свободы
Метрополитен-опера и Польская национальная опера организуют Украинский оркестр свободы с целью помочь украинским артистам
Об этомсообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
С 28 июля по 20 августа состоится европейское и американское турне Украинского оркестра свободы, который организуют Метрополитен-опера и Польская национальная опера. Возглавит оркестр канадско-украинская дирижер Кэри-Линн Уилсон.
Турне стартует в Польской национальной опере, 28 июля, и будет включать телевизионное выступление на BBC Proms в Лондоне 31 июля. Все деньги, собранные от тура, должны пойти на поддержку украинских артистов.
Путешествие оркестрантов организовано при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства иностранных дел Украины и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию.
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