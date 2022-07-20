Метрополитен-опера и Польская национальная опера организуют Украинский оркестр свободы

Об этомсообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

С 28 июля по 20 августа состоится европейское и американское турне Украинского оркестра свободы, который организуют Метрополитен-опера и Польская национальная опера. Возглавит оркестр канадско-украинская дирижер Кэри-Линн Уилсон.

Турне стартует в Польской национальной опере, 28 июля, и будет включать телевизионное выступление на BBC Proms в Лондоне 31 июля. Все деньги, собранные от тура, должны пойти на поддержку украинских артистов.

Путешествие оркестрантов организовано при поддержке Министерства культуры и информационной политики Украины, Министерства иностранных дел Украины и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию.

Во Львове в конце июня состоялся юбилейный Х Праздник музыки, собравший исполнителей из разных уголков Украины и мира

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