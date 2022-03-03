Metropolitan Opera заменила пропутинскую Нетребко на украинку Монастырскую в опере "Турандот"

Об этом Metropolitan Opera сообщил на своем официальном сайте. Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Это большая художественная потеря для Met и для оперы, - сказал генеральный директор Metropolitan Opera Питер Гелб. - Анна - одна из величайших певиц в истории Met, но с Путиным, убивающим невинных жертв в Украине, у нее не было будущего".

Нетребко в "Турандоте" заменит сопрано Людмила Монастырская, - говорится в сообщении.



Администрация Metropolitan Opera высоко оценивает талант Монастырской. "Украинское сопрано Людмила Монастырская, ранее певшая "Турандот" в Украинской национальной опере и в Большом Театре, дебютировала в Metropolitan Opera в 2012 году, исполнив главную партию в опере Верди "Аида". Она также исполняла партии главной героини в опере Пуччини" , партию Сантуцца в "Cavalleria Rusticana", Масканьи и Абигайль в "Набукко" Верди... Она также выступала во многих ведущих оперных театрах, включая миланскую Ла Скала, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Баварскую государственную оперу, Венскую государственную оперу, Берлинскую государственную оперу, барселонский Гран-театр дель Лисеу.



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