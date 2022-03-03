Metropolitan Opera заменила пропутинскую Нетребко на украинку Монастырскую в опере "Турандот"
Основанием для такого решения стал отказ сопрано Анны Нетребко от публичной поддержки Путина
Об этом Metropolitan Opera сообщил на своем официальном сайте. Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Это большая художественная потеря для Met и для оперы, - сказал генеральный директор Metropolitan Opera Питер Гелб. - Анна - одна из величайших певиц в истории Met, но с Путиным, убивающим невинных жертв в Украине, у нее не было будущего".
Нетребко в "Турандоте" заменит сопрано Людмила Монастырская, - говорится в сообщении.
Администрация Metropolitan Opera высоко оценивает талант Монастырской. "Украинское сопрано Людмила Монастырская, ранее певшая "Турандот" в Украинской национальной опере и в Большом Театре, дебютировала в Metropolitan Opera в 2012 году, исполнив главную партию в опере Верди "Аида". Она также исполняла партии главной героини в опере Пуччини" , партию Сантуцца в "Cavalleria Rusticana", Масканьи и Абигайль в "Набукко" Верди... Она также выступала во многих ведущих оперных театрах, включая миланскую Ла Скала, Королевский оперный театр Ковент-Гарден, Баварскую государственную оперу, Венскую государственную оперу, Берлинскую государственную оперу, барселонский Гран-театр дель Лисеу.
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