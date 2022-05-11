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Метро Киева стало членом Международной ассоциации общественного транспорта

11 мая, 2022 среда
10:18
Экономика

Метро Киева вошло в Международную ассоциацию общественного транспорта, объединяющую почти 2 тыс. участников из 100 стран

Об этом сообщили в телеграмме Киевского метрополитена.

"Это проявление чрезвычайной солидарности от организации, объединяющей почти 2 тыс. участников из 100 стран мира. Организации, формирующей философию современной мобильности", - подчеркнул глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский.

По его словам, техническое переоснащение метрополитена по мировым стандартам является одной из составляющих победы и европейского будущего Украины. Метро Киева готово к импортозамещению российских вагонов, модернизации, реализации грантов, инициатив и новаций.

Международная организация общественного транспорта существует 135 лет. В нее входят 1900 активных участников. У организации есть офисы в 15 странах.

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