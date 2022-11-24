Метро Киева сокращает интервалы движения поездов
Вечером 24 ноября и с утра 25 ноября в киевском метро сократят интервал движения поездов
Об этом сообщили в КГГА .
Так, 24 ноября с 17:00 до 19:00 и 25 ноября с 07:00 и до 10:00 поезда будут курсировать с новыми интервалами движения. На каждой из линий предусмотрен свой интервал.
На красной линии промежуток времени между движением поездов составит 4-5 мин, на синей ветке – 7,5 мин.
На зеленой линии метро будут действовать разные промежутки времени для поездов на отдельных участках. Между станциями "Харьковская" и "Лукьяновская" – 5 минут. А на участках между станциями "Лукьяновская" и "Сырец", а также между станциями "Харьковская" и "Красный хутор" – 10 минут.
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