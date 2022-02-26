Метро Киева перешло в режим укрытия, жителей города просят оставаться дома или в безопасных местах
Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома или в укрытиях
Об этом он написал в Telegram.
"Киевляне! Ради безопасности максимально все оставайтесь дома или в укрытиях! Не выходите и не выезжайте в город. Кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Дома покидайте только, чтобы перейти в укрытие", - сообщил Кличко.
Он добавил, что оборона города продолжается.
"Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут", - сказал мэр.
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