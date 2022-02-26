Метро Киева перешло в режим укрытия, жителей города просят оставаться дома или в безопасных местах

Об этом он написал в Telegram.



"Киевляне! Ради безопасности максимально все оставайтесь дома или в укрытиях! Не выходите и не выезжайте в город. Кроме тех, кто работает на предприятиях критической инфраструктуры. Дома покидайте только, чтобы перейти в укрытие", - сообщил Кличко.



Он добавил, что оборона города продолжается.



"Метро перешло в режим укрытия. Транспортные перевозки производиться не будут", - сказал мэр.

