Метро Киева возобновило движение по красной ветке

Об этом сообщила КГГА в телеграмме .

"Движение поездов красной линией метро восстановлено. Метро работает для перевозок пассажиров с 6:30 до 20:00. Напомним, что поезда метро на время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на "красной" линии, а на "зеленой" - не курсируют через Южный мост", - говорится в заявлении.

Ранее КГГА предупредила в телеграмме, что поезда на красной ветке метро курсируют между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" и между станциями "Левобережная" - "Лесная".

В ведомстве отметили, что из-за военного положения расписание работы общественного транспорта Киева может оперативно меняться.

21 апреля в Киеве возобновили движение по красной ветке метро к "Лесной".

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