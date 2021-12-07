Метро Киева будет работать на час дольше в ночь на 8 декабря
В ночь с 7 на 8 декабря киевское метро будет работать на час дольше из-за проведения футбольного матча на НСК "Олимпийский"
Об этом сообщает пресс-центр Киевского метрополитена.
"В ночь с 7 на 8 декабря, в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Шериф" (Тирасполь), работа метрополитена будет продлена на 1 час", - говорится в сообщении.
В метрополитене также предупреждают о возможном ограничении (закрытии) на входе станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча и после его окончания станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".
Такие меры принимаются из соображений безопасности во избежание массового скопления людей на платформах станций.
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