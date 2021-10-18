Метро Киева будет работать на час дольше 19 октября
В Киеве в ночь с 19 на 20 октября из-за футбольного матча метрополитен будет работать на час дольше
Об этом передает пресс-служба Киевского метрополитена.
"В ночь с 19 на 20 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид), работа метрополитена будет продлена на один час", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перед футбольным матчем и после окончания игры возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец Спорта", "Площадь Льва Толстого".
"Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.25
Покупка 26.25Продажа 26.48
-
EUR
Покупка 30.26Продажа 30.69
- Актуальное
- Важное