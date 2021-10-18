Метро Киева будет работать на час дольше 19 октября

Об этом передает пресс-служба Киевского метрополитена.

"В ночь с 19 на 20 октября в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча (начало игры в 22:00) между командами "Шахтер" (Донецк) и "Реал" (Мадрид), работа метрополитена будет продлена на один час", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед футбольным матчем и после окончания игры возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров на станциях "Олимпийская", "Дворец Спорта", "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется из соображений безопасности, чтобы избежать массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - говорится в сообщении.

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