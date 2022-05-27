Метро Харькова полностью возобновило работу в режиме перевозок
В Харькове 27 мая возобновили движение поездов по Салтовской линии метро
Об этом сообщили в Фейсбуке Харьковского горсовета.
"С 27 мая станции "Академика Павлова", "Студенческая" и "Героев труда" Салтовской линии метрополитена возобновили работу по приему и перевозке пассажиров. Также напоминаем, что станция "Госпром" Алексеевской линии работает только в качестве пересадочного узла", - говорится в уведомлении.
В горсовете заявили, что метро также работает как укрытие, и призвали граждан не пренебрегать воздушной тревогой, а идти в хранилище.
- 24 мая метро Харькова начало возобновлять работу.
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