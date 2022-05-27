Об этом сообщили в Фейсбуке Харьковского горсовета.

"С 27 мая станции "Академика Павлова", "Студенческая" и "Героев труда" Салтовской линии метрополитена возобновили работу по приему и перевозке пассажиров. Также напоминаем, что станция "Госпром" Алексеевской линии работает только в качестве пересадочного узла", - говорится в уведомлении.

В горсовете заявили, что метро также работает как укрытие, и призвали граждан не пренебрегать воздушной тревогой, а идти в хранилище.

24 мая метро Харькова начало возобновлять работу.

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