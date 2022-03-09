Metro, Auchan, Samsung и другие: МИД опубликовал список из 50 топ-компаний, которые в дальнейшем работают в России

Инфографику со списком МИДа опубликовало в Facebook.



"МИД Украины призывает указанные компании пересмотреть свои решения и полностью прекратить деятельность в РФ. Ответственный бизнес, правительства и потребителей со всего мира бойкотировать такие компании и их продукты. Каждый товар, поставляющий, производящий или продающий компания на российском рынке, вносит свой вклад в военного бюджета, который всегда являлся приоритетом для российского правительства по сравнению с любыми элементарными потребностями собственных граждан", - говорится в заявлении.



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Работу в России продолжают немало известных на весь мир компаний. Среди них Metro, Auchan, Nesttle, Samsung, Hyundai, Bayer, LG, Miele, Hilton, Michelin, Burger King, Bosch, UniCredit Group.

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