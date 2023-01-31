Как-то так получается, что постмодернистские общественные тренды, казалось бы, даже далекие от политики, проникают в высшие сферы мирового истеблишмента, приобретая там новые, часто отвратительные черты. Размытые границы приличного, допустимого, возможного, а еще, пожалуй, сомнительная слава инфлюэнсеров с миллионными аудиториями, толкают "сильных этого мира" на авантюрные, точнее не очень мудрые поступки.

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Когда-то большая часть международной дипломатии была обвита флером таинственности, и многие подробности отношений между ее персонажами, конфликтов, ссор, забавных проделок оставались в тени. В лучшем случае становились достоянием заинтересованной публики спустя десятилетия, когда кто-то из "великих" решался написать мемуары.

Теперь все по-другому. Цифровой мир, а также скорость, с которой распространяется в нем информация, а соответственно, соблазн обнародовать ее в таком же темпе, диктует свои правила. Поэтому самые острые "шила" вылезают из мешка, шокируя публику, впрочем, и давая ей полезные уроки отношения к тем или иным актерам мировой политической сцены.

Цифровой мир, а также скорость, с которой распространяется в нем информация, а соответственно, соблазн обнародовать ее в таком же темпе, диктует свои правила. Поэтому самые острые "шила" вылезают из мешка, шокируя публику, впрочем, и давая ей полезные уроки отношения к тем или иным актерам мировой политической сцены.

Вот Борис Джонсон признался, к примеру, что подвергся "ядерным притязаниям" со стороны кремлевского отшельника. "В какой-то момент он (Путин. – Авт. ) будто пригрозил мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту", или что-то в этом духе", — рассказал Джонсон в документальном фильме "Путин против Запада".

Джонсону тогда было, вероятно, не до смеха, поскольку Британия уже стала мишенью химической атаки в Солсбери, когда там два российских шпиона отравили своего бывшего коллегу – перебежчика Сергея Скрипача и его дочь.

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Произнося фразу о ракете, утверждает британский экспремьер, российский "царь" был "очень фамильярным". Видимо, этот нюанс привел к тому, что сетевые пересмешники уже создали мемчик "ядерный MeToo". Имея, конечно, ввиду социальную акцию-флешмоб против сексуального насилия и сексуальных притязаний, распространенные в социальных сетях в октябре 2017 года в результате секс-скандала вокруг кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Путину, конечно, далеко до голливудского ловеласа-преступника, но так случилось, что, словно подыгрывая этой, мне кажется, довольно скабрезной игре, в ядерных притязаниях московского маньяка начали признаваться и другие политики. Джон Салливан, бывший посол США в России, рассказал, что его коллеги рассказывали примерно то же, услышанное из уст Путина и людей из его окружения. Салливан говорит, что "если бы я себе такое позволил в разговоре с кем-либо, Байден тут же отозвал бы меня и, пожалуй, отправил бы к психиатру".

Путину, конечно, далеко до голливудского ловеласа-преступника, но так случилось, что, словно подыгрывая этой, мне кажется, довольно скабрезной игре, в ядерных притязаниях московского маньяка начали признаваться и другие политики

Но Байдену не стоило ожидать специальных свидетельств своего дипломата, поскольку российский диктатор уже не раз и не дважды озвучивал "ядерные притязания" на мир полностью публично. Поэтому и Дмитрию Пескову было неправо выходить перед камерами, чтобы обвинить Джонсона во "лжи". Угрозы применить ядерное оружие для "защиты суверенных интересов России" давно не являются чем-то исключительным, тем более экстрасенсационным.

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Некоторые современники считают, что каждый очередной нуклеарный приступ "похотливого Путина" свидетельствует о повышении им ставок в войне с Украиной. Но, по-моему, этих приступов "ядерного сексизма" было так много, что вполне впору выдвигать банальное объяснение. Путин в очередной раз достает из манжеты атомную карту тогда, когда ему просто нечего сказать. Причем зная, что такими заявлениями обеспечит медийную бурю, в том числе и благодаря мемам. Вспомним хотя бы его бред о "ядерном рае", который он "зарезервировал" для россиян на случай ядерного апокалипсиса. Или мультяшные сюжетики со смоделированным ядерным ударом по Манхеттену ракетами "Сармат". Хотя шутники и эксперты почти внезапно разоблачили путинскую фальшивку, зато разговоров было…

Путин ведет себя как банальный гопник из питерской подворотни. Он пугает заточкой одиноких дамочек или же чахлых "ботанов", а когда его "жертвы" достают из карманов или сумочек газовый баллончик для самозащиты, сам начинает взывать о помощи. Мол, я потерпевший, это они начали…

На самом же деле Путин ведет себя как банальный гопник из питерской подворотни. Он пугает заточкой одиноких дамочек или же чахлых "ботанов", а когда его "жертвы" достают из карманов или сумочек газовый баллончик для самозащиты, сам начинает взывать о помощи. Мол, я потерпевший, это они начали…

Поэтому сравнивать его с Харви Вайнштейном, поистине, некорректно. У того, пожалуй, были "основания" для расчета на "успех" среди красавиц: слава, деньги, иллюзия будущей карьеры. А у Путина что? Ядерный арсенал времен СССР, который вряд ли должным образом обслуживался, если вообще не разворован вездесущими армейскими прапорщиками.

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Да и инструмент MeToo в этом случае вряд ли актуален. Есть международная антипутинская коалиция, которая, по всей видимости, не намерена подписывать какие-либо петиции или устраивать манифестации. Просто тихо собирает оружие, налаживает его производство, чтобы помочь Украине остановить зарвавшегося насильника.

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захид".

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