Методы врага не меняются, он равняет с землей Бахмут и Северск, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Ярослав Лысенко, боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины, отметил, что враг не имеет успеха на Донецком направлении, но продолжает все уничтожать и равнять с землей, а затем по руинам и трупам пытается идти дальше
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Мои собратья из Бахмута рассказывают, что город равняют с землей, а также Северск, который мы проезжали не один раз и видели, что в городе продолжается мирная жизнь, а сегодня не осталось ни одного дома. Там в основном частный сектор, по которому враг бреет из кассет, артиллерии и другого оружия", - рассказал боец батальона "Свобода".
Ярослав Лысенко отметил, что враг не имеет какого-либо успеха на Донецком направлении, но продолжает применять свои методы по-прежнему, то есть уничтожает все и ровняет с землей, а затем по руинам и трупам идет дальше.
"Бахмут мы будем держать, но, к сожалению, сегодня большое количество высокоэтажных домов и частного сектора уничтожены, практически все предприятия города также разрушены. Поэтому сегодня силами ВСУ и ГСЧС проводится эвакуация мирных жителей из Бахмута и Северска. Людям нужно было эвакуироваться раньше, чтобы мы могли успешно оборонять эти города", – объяснил Лысенко.
- 23 августа ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях
- 24 августа Генштабу ВСУ сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили враждебные наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.45
Покупка 39.45Продажа 40.34
-
EUR
Покупка 39.38Продажа 40.45
- Актуальное
- Важное