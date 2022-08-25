Методы врага не меняются, он равняет с землей Бахмут и Северск, - боец батальона "Свобода" Лысенко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Мои собратья из Бахмута рассказывают, что город равняют с землей, а также Северск, который мы проезжали не один раз и видели, что в городе продолжается мирная жизнь, а сегодня не осталось ни одного дома. Там в основном частный сектор, по которому враг бреет из кассет, артиллерии и другого оружия", - рассказал боец батальона "Свобода".



Ярослав Лысенко отметил, что враг не имеет какого-либо успеха на Донецком направлении, но продолжает применять свои методы по-прежнему, то есть уничтожает все и ровняет с землей, а затем по руинам и трупам идет дальше.



"Бахмут мы будем держать, но, к сожалению, сегодня большое количество высокоэтажных домов и частного сектора уничтожены, практически все предприятия города также разрушены. Поэтому сегодня силами ВСУ и ГСЧС проводится эвакуация мирных жителей из Бахмута и Северска. Людям нужно было эвакуироваться раньше, чтобы мы могли успешно оборонять эти города", – объяснил Лысенко.

23 августа ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском и Авдеевском направлениях

24 августа Генштабу ВСУ сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили враждебные наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях.

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