English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Методы врага не меняются, он равняет с землей Бахмут и Северск, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Эксклюзив

Методы врага не меняются, он равняет с землей Бахмут и Северск, - боец батальона "Свобода" Лысенко

25 августа, 2022 четверг
08:42
война с Россией

Ярослав Лысенко, боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины, отметил, что враг не имеет успеха на Донецком направлении, но продолжает все уничтожать и равнять с землей, а затем по руинам и трупам пытается идти дальше

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мои собратья из Бахмута рассказывают, что город равняют с землей, а также Северск, который мы проезжали не один раз и видели, что в городе продолжается мирная жизнь, а сегодня не осталось ни одного дома. Там в основном частный сектор, по которому враг бреет из кассет, артиллерии и другого оружия", - рассказал боец батальона "Свобода".

Ярослав Лысенко отметил, что враг не имеет какого-либо успеха на Донецком направлении, но продолжает применять свои методы по-прежнему, то есть уничтожает все и ровняет с землей, а затем по руинам и трупам идет дальше.

"Бахмут мы будем держать, но, к сожалению, сегодня большое количество высокоэтажных домов и частного сектора уничтожены, практически все предприятия города также разрушены. Поэтому сегодня силами ВСУ и ГСЧС проводится эвакуация мирных жителей из Бахмута и Северска. Людям нужно было эвакуироваться раньше, чтобы мы могли успешно оборонять эти города", – объяснил Лысенко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

военные силы Украины
Донетчина
ДСНС
Бахмут
Читайте также:
Ілюстрація. Дніпро
24 августа, 2022 среда
В Днепре прогремели взрывы
путлер шойгу
23 августа, 2022 вторник
Путин потерял доверие к Шойгу и напрямую проводит совещания с военными, - росСМИ
Путін Шольц
22 августа, 2022 понедельник
"У Шольца лопнуло терпение, и он начал говорить откровенно: Путин хочет новый пакт Молотова – Риббентропа", – Климкин
Киев
+22°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.45
    Покупка 39.45
    Продажа 40.34
  • EUR
    Покупка 39.38
    Продажа 40.45
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
25 августа
09:12
В Славянске раздались три мощных взрыва, повреждены многоэтажки
09:12
Рашистский обстрел поселка Чаплино на Днепропетровщине: спасательно-поисковые работы завершились, погибли 25 человек
09:01
Оккупанты ночью ударили ракетами С-300 по жилому сектору Николаева: повреждены дома
08:39
Россияне ночью обстреляли 4 района Днепропетровщины: разрушены дома, 8 пострадавших
08:36
За 24 августа россияне убили троих мирных жителей Донбасса, еще один человек получил ранения
08:23
Более 2/3 пенсионеров выехали с оккупированных территорий Луганской области, - Гайдай
08:21
луна
NASA начинает новую миссию: испытает ракету для полета на Луну
08:11
Обновлено
Враг ударил ракетами по Вышгородскому району Киевщины
07:55
Николай Княжицкий
Пророссийский закон о медиа
07:37
Оккупанты безуспешно пытались наступать и вести штурм в нескольких направлениях, - Генштаб ВСУ
07:13
Алексей Данилов
Данилов призывает готовиться к затяжным боям с Россией: у нас будет большая война с ней
07:00
"АЕК Ларнака" - "Днепр-1": где и когда смотреть матч украинцев за выход в Лигу Европы
06:58
Судилище над украинскими бойцами в Мариуполе станет издевательством над правосудием, - госдеп США
06:34
Жозеп Боррель
Боррель: В Европе должны быть готовы платить свою цену за общую свободу и безопасность
06:10
Пентагон
Украинская армия в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, - Пентагон
06:00
Лига чемпионов: результаты всех матчей среды
05:43
ВСУ сбили 4 вражеских беспилотника
05:37
электромобиль
В Китае из-за перебоев с электричеством начали отключать зарядные станции Tesla и NIO
04:50
Google
Google запускает кампанию противодействия дезинформации о беженцах из Украины
04:14
касетные снаряды
Рашисты обстреляли Кривой Рог кассетными боеприпасами, – Вилкул
03:44
Украинское войско отбило у россиян оккупированных территорий величиной с Данию, – ІSW
03:16
На фото Вооруженные силы Украины
Украинская авиация нанесла четыре удара по врагу в Херсонской области, - ОК "Юг"
02:52
Были 30 лет вместе. Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод
02:16
Завод в Смиле, находящийся залоге "дочки" российского Сбербанка, пойдет с молотка
01:11
Трухин дтп
ДТП с Трухиным: суд оштрафовал на 850 грн мужчину, который назвал себя водителем автомобиля
00:49
С марта оккупационные войска задержали 26 работников ЗАЭС, их пытают, – омбудсмен призвал ускорить направление миссии МАГАТЭ на станцию
00:40
Абсолютный "рекорд": в День Независимости тревогу в украинских регионах объявляли 189 раз
00:16
Подоляк
"Проявление беспомощности и террористической сущности": в ОПУ отреагировали на массированный российский обстрел Украины 24 августа
00:10
"П***ец нам. Сегодня День Независимости, они оскалили зубы": разведка перехватила разговор оккупанта с женой
2022, среда
24 августа
23:34
Минобороны Украины отреагировало на заявление Шойгу: король "жестов доброй воли", мы превратим это "торможение" в обратное наступление
23:30
Обновлено
Россияне обстреляли железнодорожную станцию на Днепропетровщине: попали по 4 пассажирским вагонам, по меньшей мере 22 человека погибли
23:29
Аналитика
Сергей Згурец
Крупнейший пакет американской помощи будет включать в себя системы для проведения наступательных действий. Колонка Сергея Згурца
23:15
Токмак
ВСУ уничтожили две базы россиян в Херсонской области
22:58
За полгода войны ущерб природе Украины достиг почти 400 млрд грн
22:46
В Мариупольском районе партизаны подняли флаг Украины
22:37
путлер шойгу
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 24 августа
22:32
Монумент "Батькивщина-Мать" в Киеве подсветили цветами украинского флага
22:18
Жители Херсонщины срывают подготовку захватчиков к псевдореферендуму
21:59
Инфографика
УПЛ: как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины по футболу после 1-го тура
21:37
РФ за 24 августа ударила по трем громадам Сумщины
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV