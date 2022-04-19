Методичка Путина не меняется, в Чечне тоже были фильтрационные лагеря, пытали и убивали гражданских, - посольство США
Посольство США в Украине сравнило зверские методы ведения войны президента РФ Владимира Путина, которые он использовал во время российско-чеченской войны, с происходящим сейчас в Мариуполе
Об этом посольство написало в Twitter.
"Методичка Путина не меняется. В фильтрационных лагерях в Чечне Россия также избивала, пытала и убивала мирных жителей. Мы поддерживаем Украину", - говорится в сообщении.
Также дипломаты опубликовали фото с информацией страшных будней Мариуполя: "Как сообщают городские власти Мариуполя, российские войска удерживают по меньшей мере 20 тыс. жителей в большом "фильтрационном лагере" юго-западнее города. Еще 5-7 тыс. жителей держат возле донецкого села Безыменное и готовят к депортации в Россию".
- Напомним, заместитель командира полка "Азов" Святослав "Калина" Паламар сообщил , что Азовсталь практически уничтожен, а Мариуполь - под плотной бомбардировкой
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