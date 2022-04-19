Методичка Путина не меняется, в Чечне тоже были фильтрационные лагеря, пытали и убивали гражданских, - посольство США

Об этом посольство написало в Twitter.

"Методичка Путина не меняется. В фильтрационных лагерях в Чечне Россия также избивала, пытала и убивала мирных жителей. Мы поддерживаем Украину", - говорится в сообщении.

Также дипломаты опубликовали фото с информацией страшных будней Мариуполя: "Как сообщают городские власти Мариуполя, российские войска удерживают по меньшей мере 20 тыс. жителей в большом "фильтрационном лагере" юго-западнее города. Еще 5-7 тыс. жителей держат возле донецкого села Безыменное и готовят к депортации в Россию".