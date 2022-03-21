"Метинвест" остановил заводы в Мариуполе и Запорожье

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на данные "Метинвеста".

"В режиме горячей консервации находятся Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, "Запорожсталь", "Запорожкокс", а "Запорожогнеупор" – в режиме временной консервации технологического оборудования", – говорится в сообщении.



Массированные обстрелы были на Авдеевском коксохимическом заводе, но предприятие сейчас работает в режиме частичной консервации.



Оценить после обстрелов уровень поврежденности находящегося в Мариуполе комбината "Азовсталь" сейчас невозможно.



"ГОК и другие предприятия группы работают в штатном режиме, зарплаты сотрудникам выплачиваются полностью. В частности, комбинат "Каметсталь" в Каменском, "Покровскуголь" в Покровске и Северный, Центральный и Ингулецкий ГОК", – отмечается в сообщении.

Напомним, с первого дня войны предприятие "Азовсталь" приступило к разработке плана грамотной закупорки комбината. Впоследствии в него попало два снаряда.

Советник министра МВД заявил, что "Азовсталь" в Мариуполе полностью разбомбили оккупанты.

О том, что завод "Азовсталь" окончательно разрушен и не подлежит восстановлению, заявлял также заммэра Мариуполя Сергей Орлов.



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