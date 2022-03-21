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"Метинвест" остановил заводы в Мариуполе и Запорожье

21 мартa, 2022 понедельник
12:30
война с Россией

Предприятия группы "Метинвест" Рината Ахметова в Мариуполе проходят горячую консервацию, "Запорожсталь", "Запорожкокс", а "Запорожогнеупор" - в режиме временной консервации технологического оборудования. Другие предприятия группы работают

Об этом пишет "Экономическая правда" со ссылкой на данные "Метинвеста".

"В режиме горячей консервации находятся Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, "Запорожсталь", "Запорожкокс", а "Запорожогнеупор" – в режиме временной консервации технологического оборудования", – говорится в сообщении.

Массированные обстрелы были на Авдеевском коксохимическом заводе, но предприятие сейчас работает в режиме частичной консервации.

Оценить после обстрелов уровень поврежденности находящегося в Мариуполе комбината "Азовсталь" сейчас невозможно.

"ГОК и другие предприятия группы работают в штатном режиме, зарплаты сотрудникам выплачиваются полностью. В частности, комбинат "Каметсталь" в Каменском, "Покровскуголь" в Покровске и Северный, Центральный и Ингулецкий ГОК", – отмечается в сообщении.

  • Напомним, с первого дня войны предприятие "Азовсталь" приступило к разработке плана грамотной закупорки комбината. Впоследствии в него попало два снаряда.
  • Советник министра МВД заявил, что "Азовсталь" в Мариуполе полностью разбомбили оккупанты.
  • О том, что завод "Азовсталь" окончательно разрушен и не подлежит восстановлению, заявлял также заммэра Мариуполя Сергей Орлов.


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Запорожье
Мариуполь
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