"Метинвест" и SMS group подписали меморандум о декарбонизации производства

Международная вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний "Метинвест" подписала с SMS group и ее дочерней компанией Paul Wurth меморандум о взаимопонимании для реализации общих стремлений по сокращению выбросов углекислого газа при производстве чугуна и стали. Об этом сообщает Uaprom.



SMS group, мировой лидер в области технологий для металлургии, готова способствовать повышению операционной эффективности и улучшению экологических показателей "Метинвеста". В меморандуме также зафиксированы намерения обсудить перспективные направления сотрудничества с наибольшим потенциалом.



Ожидается, что меморандум даст обеим сторонам возможности для разработки и испытания новых технологий для усовершенствования как процессов производства чугуна и стали, так и более глубокого передела. Конкретные проекты, которые появятся в результате обсуждений, будут являться предметом договоров сотрудничества и контрактов.



"Метинвест" идет по пути декарбонизации металлургии и горнодобывающей промышленности будущего. Благодаря сотрудничеству с SMS group мы сможем более эффективно использовать существующие технологии, которые позволят усовершенствовать металлургические процессы. В частности, мы сосредоточимся на решениях по снижению выбросов парниковых газов. Мы уверены, что нам удастся построить общую основу для действий. Как отрасль мы должны найти решение именно в то время, когда это нужно миру", - прокомментировал генеральный директор "Метинвеста" Юрий Рыженков.



Генеральный директор SMS group Европа Георгес Рассел добавил, что компании будут вместе рассматривать целый спектр технологических решений.



"Сюда входят инновационные технологии Paul Wurth для устойчивого производства чугуна, такие как технология прямого восстановления железа с нашим партнером MIDREX, доменные печи с пониженными выбросами СО2, использование водорода, электрификация, цифровизация, утилизация промышленных газов (включая улавливание, использование и хранение), а также энергоэффективность и повторное использование энергии", - пояснил он.



"Метинвест" - вертикально интегрированная группа горно-металлургических компаний, управляющая каждым звеном цепочки поставок - от добычи и переработки железной руды и угля до производства и реализации полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, ЕС, Великобритании и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков. Для подготовки финансовой отчетности бизнес группы разделены на два сегмента: металлургический и горнодобывающий. Стратегическое видение группы направлено на то, чтобы стать ведущим европейским вертикально интегрированным производителем стали, что обеспечивает, несмотря на цикличность рынков, устойчивые показатели роста и прибыльности, а также прибыльность инвестиций выше отраслевых стандартов. В первом полугодии 2021 года выручка группы составила 8,5 млрд долларов США, а рентабельность по показателю EBITDA - 45%.